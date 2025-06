Neue Varianten: Silence S04 startet schon bei 9.990 Euro

Beim Silence S04 handelt es sich um einen Mini-Stadtflitzer der Klasse L7e oder L6e mit Wechselakkus, der von Spanien aus bereits 2024 in Frankreich, Deutschland und Italien eingeführt wurde. Als weitere Märkte kündigt die Acciona-Mikromobilitätsmarke Silence nun die Niederlande, Großbritannien, Irland, Norwegen, Belgien, Luxemburg, Dänemark, Polen, Griechenland und die Türkei an. In den Niederlanden soll es noch diesen Monat losgehen.

Gleichzeitig führt Silence neue Varianten seines Elektroleichtfahrzeugs ein. Zu den Neulingen der Baureihe gehören der Silence S04 L6e „Unico“ als neues Einstiegsmodell für 9.990 Euro. Zuvor lag der Basispreis des S04 noch um 2.000 Euro höher bei 11.995 Euro. Auch neu ist der Silence S04 Cargo, eine speziell für den gewerblichen Einsatz entwickelte Variante, die als L6e- und als L7e-Stromer erhältlich sein wird. Die bestehenden beiden S04 hat Silence zudem überholt: Das bisherige Einstiegsmodell Silence S04 L6e erhält in diesem Zuge den Namen „Vivo“, der Silence S04 L7e wird in „Plus“ umbenannt.

Vorgestellt worden war der Zweisitzer erstmals im Herbst 2021. Mit der Optik und den geschlossenen Türen zielt Silence – im Gegensatz etwa zum einstigen Renault Twizy – auf ein konventionelleres Auto-Design ab. Um die Raumausnutzung zu verbessern, sind die beiden Sitzplätze nicht nebeneinander oder hintereinander angeordnet, sondern versetzt. Weiter soll der 2,28 Meter lange, 1,27 Meter breite und 1,57 Meter hohe City-Stromer auf ein Kofferraumvolumen von 247 Litern kommen.

Varianten mit 4, 6 oder 14 kW Leistung

Für die L6e-Fahrzeuge kündigt Silence 4 kW (Unico) bzw. 6 kW (Vivo) Leistung an. Gemäß der L6e-Fahrzeugklasse ist die Höchstgeschwindigkeit auf 45 km/h begrenzt, wodurch die Fahrzeuge in Deutschland bereits ab 15 Jahren mit der Führerscheinklasse AM gefahren werden dürfen. Auf die Batterien an Bord geht Silence nicht ein. Der Unico soll aber „bis zu 100 Kilometer Reichweite“ haben. Der „Vivo“ folgt laut dem Hersteller später diesen Sommer und „bringt erweiterte Features mit“. Weiter geht Silence hier nicht ins Detail. Bisher gab es den nun in „Vivo“ umbenannten L6e-Stromer entweder mit einer 5,6-kWh-Batterie und bis zu 75 Kilometer Reichweite (für besagten Einstiegspreis von 11.995 Euro) oder mit zwei Batterien (2x 5,6 kWh) und bis zu 175 Kilometer Reichweite – jeweils gekoppelt mit einer Leistung von 6 kW.

Für den S04 L7e „Plus“ nennt Silence einzig 14 kW Leistung und bis zu 85 km/h in der Spitze. Zuvor gab es diesen Stromer ebenfalls in zwei Varianten mit einem oder zwei 5,6-kWh-Batterien und 7 bzw. 14 kW Leistung. Die neue Cargo-Variante des Mini-Stromers gibt es sowohl in der L6e- als auch in der L7e-Ausführung. Das Ladevolumen steigt in diesem Modell auf 414 Liter, im Gegensatz gibt es nur einen Sitz.

Unabhängig von der Modellvariante immer an Bord hat der S04 übrigens Klimaanlage, Heizung und eine Rückfahrkamera. Außerdem lässt sich mit dem Fahrzeug die „mySilence“-App koppeln, womit sich u.a. das Fahrzeug per Smartphone öffnen und starten, der Standort verfolgen oder die Routenplanung vornehmen lässt.

Neues Geschäftsfeld Batterie-as-a-Service

In Frankreich als ersten Exportmarkt testet Silence derweil bald weitere Features: Ab Juli 2025 wollen Silence-Mutter Acciona und Nissan dort Batteriewechselstationen erproben: Bei ausgewählten Nissan-Händlern, an Tankstellen und öffentlichen Parkplätzen können Silence-Nutzer dann ihre leeren Akkus „in weniger als dreißig Sekunden“ gegen eine vollgeladene Batterie tauschen. Hintergrund ist, dass die im S04 verbauten Akkus wechselbar sind. Die Batterien sind für das Swapping mit Rollen und einem Bügel ausgestattet, sodass sie in Manier eines Rollkoffers bewegt werden können.

Außerdem können sich Kunden in Frankreich nun erstmals auch für einen Silence S04 im Batterie-Abo entscheiden, wodurch sich die Anschaffungskosten des Fahrzeugs verringern. Im Gegenzug ist eine monatliche Batteriemiete zu entrichten. Zur Einführung des Batterie-Abos, ist das erste Jahr des Abonnements kostenlos. Von dem „Battery as a Service“-Modell (BaaS) versprechen sich die Verantwortlichen einen Nachfragezuwachs: „Mit der Einführung von Batteriewechselstationen und flexiblen Batterieabonnements tragen Nissan und Silence dazu bei, die Hemmschwelle für den Umstieg auf Elektrofahrzeuge zu senken – insbesondere bei Fahrerinnen und Fahrern in Städten, die möglicherweise keine Lademöglichkeit zu Hause haben“, heißt es.



Derzeit verfügt Silence bereits über 160 Batteriewechselstationen „in strategisch günstigen Lagen rund um Großstädte“, wie es heißt. Und zwar vorrangig in Spanien. Bis zum Jahresende soll die Zahl allein auf diesem Markt auf mehr als 200 Stationen steigen.

Der Vertrieb des elektrischen Leichtfahrzeugs obliegt dabei Nissan. Der japanische Autohersteller ist seit Frühjahr 2024 europäischer Vertriebspartner der Acciona-Mikromobilitätsmarke. Die entsprechenden Finanzierungs-, Service- und Versicherungsoptionen führte der japanische Automobilhersteller gemeinsam mit seinen Handelsbetrieben seitdem sukzessive ein.

Für eine bereits länger bestehende Verbindung zwischen beiden Seiten steht die Tatsache, dass Silence als eines von mehreren Unternehmen im ehemaligen Nissan-Werk in Barcelona produziert. Die Japaner hatten dort die Fertigung Ende 2021 planmäßig eingestellt. Damals lief auch das letzte Exemplar des elektrischen Kleintransporters Nissan e-NV200 vom Band.

Grundsätzlich bietet Silence unter anderem die E-Roller S01, S01+ und S02 sowie den vierrädrigen S04 an. Während die Zweiräder laut dem Hersteller mit einem portablen Batteriepaket mehr als 130 Kilometer Reichweite aufbieten, fährt der zweisitzige Silence 04 mit bis zu zwei austauschbaren Akkus vor. Die nun erweiterte Modellpalette spiegelt dem Unternehmen zufolge die gemeinsame Mission von Silence und Nissan wider, wonach man Fahrzeugen bieten will, die auf den Alltag und die Bedürfnisse der Menschen in Städten und Gemeinden und darüber hinaus zugeschnitten sind.

„Ob auf dem Weg zur Arbeit, für die täglichen Besorgungen oder für Kleinstunternehmen, mit dem erweiterten Produktportfolio bieten wir unseren Nissan Kundinnen und Kunden über unser Händlernetz noch mehr Auswahl, wenn es um ihre Mobilität geht“, bekräftigt Gareth Dunsmore, Managing Director bei Nissan eMicro Mobility in der Nissan AMIEO-Region (Afrika, Naher Osten, Indien, Europa und Ozeanien). „Jedes Modell vereint ein hochwertiges Design, Alltagstauglichkeit und kompakte Funktionalität und fügt sich mühelos in das Stadtleben ein. Die neuen Modellvarianten sind Teil unserer gemeinsamen Ambition mit Silence, Elektromobilität zugänglicher, anpassungsfähiger und relevanter zu machen.“



