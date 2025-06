EDAG geht Partnerschaft mit Flugtaxi-Entwickler AIR ein

AIR fliegt – Verzeihung für das Wortspiel – bislang unter dem Radar, wenn in Deutschland über Flugtaxis entwickelt wird. Das liegt sicher an unseren einstigen Local Heroes, dem erneut insolventen Lilium und dem von Diamond Aircraft geretteten Volocopter. Und zugleich auch an dem Tempo, das Ehang aus China (hat als erster Anbieter alle Zertifikate für den Betrieb zusammen) und Archer aus den USA (versteht sich besonders gut in PR) vorlegen. Doch das muss nicht heißen, dass AIR für die Entwicklung des Flugtaxi-Marktes irrelevant wäre. Vielmehr ist das Rennen immer noch offen und außer Ehang hat noch kein Flugtaxi-Entwickler den Sprung zum Marktstart geschafft.

Nun also will das 2017 in Israel gegründete AIR den nächsten Schritt gehen und will seine Zusammenarbeit mit EDAG intensivieren, einem international tätigen Konzern für Ingenieurdienstleistungen. Beide Firmen haben bereits seit 2023 auf Projektbasis zusammengearbeitet. Nun möchten beide Parteien näher zusammenrücken, um auch den nächsten Schritt in Richtung Serienentwicklung sowie Produktion zu gehen.

EDAG ist unter anderem bereits verantwortlich für die Entwicklung und Fertigung der Hauptstruktur für AIR ONE, dem ersten elektrischen Senkrechtstarter (eVTOL), den AIR bald auf den Markt bringen will. Dank seiner jahrzehntelanger Erfahrung in der automobilen Strukturentwicklung bringt EDAG umfassende Expertise in Konstruktion, Leichtbau und Produktion in das Projekt ein.

Passagier- und Cargo-Version geplant

Das AIR ONE wird in unterschiedlichen Flugzeugvarianten zur Verfügung stehen. Für die private Nutzung soll es 2026 ein durch einen Piloten gesteuertes Modell geben, die unbemannte Cargo-Variante, die autonom ohne Pilot betrieben werden kann, soll bereits in diesem Jahr an die Erstkunden ausgeliefert werden. AIR ONE war 2021 offiziell vorgestellt worden, zuvor hatte das Startup noch im Stealth Mode und damit im Verborgenen gearbeitet. Bei AIR ONE handelt es sich um ein zweisitziges Elektro‑Luftfahrzeug mit senkrechtem Start/Landung, ca. 175 Kilometer Reichweite und einer Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h).

Die von EDAG neu entwickelte Hauptstruktur sowie weiterer Baugruppen für das Luftfahrzeug AIR ONE soll durch Leichtbau, innovative Features wie klappbare Flügel und Motorarme sowie einen variabel nutzbaren Kabinenraum für Güter oder Personen punkten. Nachdem die ersten Strukturen bereits geliefert wurden, folgt derzeitig der Zusammenbau und das Testing der Flugzeuge bei AIR.

„Die Zusammenarbeit mit AIR unterstreicht unseren Anspruch, hochleistungsfähige, modulare Lösungen für zukunftsweisende Mobilitätskonzepte auch abseits der Straße zu liefern“, so Harald Keller, CEO der EDAG Group. „Das Projekt ist ein gutes Beispiel für anwendungsorientierte Ingenieurskunst, die Präzision, Flexibilität und Effizienz vereint.“

2.000 Liter Ladevolumen

Mit einem Ladevolumen von knapp 2000 Litern und robustem Aluminium-Leichtbau soll sich AIR ONE für die private und gewerbliche Nutzung eignen – vom komfortablen Individualflug bis hin zur Logistiklösung mit schneller Frachtaufnahme.

„Mit EDAGs Expertise in der Konstruktion und Produktion von komplexen Strukturbaugruppen machen wir einen entscheidenden Schritt, um fortschrittliche Luftmobilität für die breite Masse zu ermöglichen. Diese Partnerschaft ebnet den Weg für eine rationalisierte, skalierbare Produktion des AIR ONE und ermöglicht eine schnellere Auslieferung, um die wachsende Nachfrage von Verbrauchern und Unternehmen nach barrierefreiem Lufttransport zu erfüllen“, so Rani Plaut, CEO und Mitbegründer von AIR.

Laut eigenen Angaben liegen AIR bereits über 2.400 Vorbestellungen aus aller Welt für das AIR ONE vor. Wie verbindlich diese Vorbestellungen sind, dazu macht AIR aber keine Angaben.

edag.com, airev.aero