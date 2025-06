Seltene Erden: Maruti Suzuki begrenzt Produktion des e Vitara

Laut einem neuen Bericht von Reuters ist Maruti Suzuki aufgrund der Exportbeschränkungen Chinas für Seltenerdmetalle gezwungen, seine Produktionsziele für den e Vitara zu reduzieren. Ein Mangel an Seltenerdmetallen, die für die Herstellung von Magneten und anderen Komponenten unerlässlich sind, hindert das Unternehmen daran, die ursprünglich geplanten Stückzahlen einzuhalten.

Der elektrische SUV wurde Ende vergangenen Jahres erstmals vorgestellt. Ursprünglich plante Maruti Suzuki, zwischen April und September 26.512 Einheiten des e Vitara zu produzieren. Nun hat das Unternehmen das Ziel auf 8.221 Einheiten reduziert, was einem Rückgang von 69 Prozent gegenüber dem ursprünglichen Volumen entspricht. Für Suzuki könnte dies einen erheblichen Rückschlag bedeuten, da es die weltweite Produktion des e Vitara seinem indischen Joint Venture zugewiesen hat. Das Unternehmen plant, den e Vitara aus dem Maruti Suzuki-Werk in Hansalpur (Gujarat) in Indien für mehr als 100 Märkte weltweit zu beziehen – auch die Exemplare für Europa werden in Indien gebaut.

Maruti Suzuki hatte sich zuvor das Ziel gesetzt, im Geschäftsjahr 2026 (April 2025 bis März 2026) 67.000 Einheiten zu produzieren. An diesem Ziel hält das Unternehmen auch fest, es soll durch eine Produktionssteigerung in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres erreicht werden. Laut dem Bericht hat Maruti Suzuki beschlossen, die Produktion zwischen Oktober 2025 und März 2026 von 40.437 Einheiten auf 58.728 Einheiten zu steigern. Der Großteil davon wird in europäische Märkte und nach Japan exportiert werden.

Suzuki hat den e Vitara in Europa in den Varianten Standard Range mit Frontantrieb, Long Range mit Frontantrieb und Long Range mit Allradantrieb eingeführt. Das Unternehmen verwendet einen 106 kW/193 Nm Motor in der Basisvariante, einen 128 kW/193 Nm Motor in der mittleren Variante und zwei Motoren mit einer Gesamtleistung von 135 kW und einem kombinierten Drehmoment von 307 Nm in der Top-Variante.

Die Standard-FWD-Variante des e Vitara verfügt über einen 49-kWh-LFP-Akku, der eine WLTP-Reichweite von bis zu 346 Kilometern ermöglicht. Die Long-Range-FWD- und Long-Range-AWD-Varianten verfügen über einen 61-kWh-LFP-Akku, der eine WLTP-Reichweite von 428 Kilometern bzw. bis zu 412 Kilometern bietet. Suzuki will die Preise kurz vor der Markteinführung im Herbst bekannt geben.

reuters.com

Dieser Artikel von Sagar Parikh ist zuerst bei unserer englischsprachigen Ausgabe electrive.com erschienen.