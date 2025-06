Aviloo führt neues Batteriezertifikat ein

Das überarbeitete Angebot, das ab dem 23. Juni verfügbar ist, verspricht ein neues Maß an Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit bei der Beurteilung des Zustands von Batterien in Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen. Im Mittelpunkt des Updates steht ein neu gestaltetes Batteriezertifikat, das nun mit dem Siegel „Aviloo Certified“ versehen ist – einem Qualitätssiegel, das laut Angaben des Unternehmens Vertrauen in den Handel mit gebrauchten Elektrofahrzeugen schaffen soll.

Aviloo hat ein herstellerunabhängiges Diagnoseverfahren für Traktionsbatterien in Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen entwickelt. Das Unternehmen gibt an, dass der überarbeitete Diagnoseprozess durch die sogenannte „Aviloo Preview” schnellere Ergebnisse in einem intuitiveren Format liefert.

Im Gegensatz zu vielen OEM-basierten Tools, die lediglich Daten aus dem internen System des Fahrzeugs extrahieren, berechnet Aviloo den Zustand der Batterie (State of Health, SoH) unabhängig. Dieser Unterschied ist laut Angaben des Unternehmens entscheidend, da er eine weitaus detailliertere Analyse ermöglicht und dabei hilft, „Warnsignale” zu erkennen, die sonst möglicherweise unentdeckt bleiben würden. Verbesserte Algorithmen und eine seit 2019 schnell wachsende Testdatenbank bilden nun die Grundlage für die neueste Version des „Flash-Tests” und bieten eine reichhaltigere und präzisere Datengrundlage.

Das aktualisierte Batteriezertifikat enthält nun auch Benchmarking-Kennzahlen, die die Leistung der getesteten Batterie mit anderen Batterien derselben Marke, desselben Alters und derselben Laufleistung vergleichen. Möglich wird dies durch den umfangreichen Datensatz von Aviloo, der Hunderttausende von Einträgen aus globalen Testzyklen umfasst. Das Zertifikat enthält eine Heatmap, die den Zustand jeder Batteriezelle anzeigt und Anomalien mit Indikatoren für den Schweregrad hervorhebt, sodass auch Nicht-Fachleute die Ergebnisse auf einen Blick interpretieren können, wie Aviloo erklärt.

Eine weitere neue Funktion ist die Angabe der Reichweite unter realen Bedingungen. Laut Aviloo soll das Testzertifikat nun die erreichbare Reichweite des Fahrzeugs anzeigen, gemessen an den WLTP-Werten und Vergleichsfahrzeugen aus der Datenbank des Unternehmens. So erhalten Kunden einen unmittelbaren Eindruck davon, wie sich das Elektrofahrzeug unter realen Fahrbedingungen voraussichtlich verhalten wird, wodurch Kaufentscheidungen nicht mehr auf Vermutungen beruhen müssen.

„Der Aviloo-Batterietest hebt die Batteriediagnostik auf ein neues technologisches Niveau“, sagt CEO Marcus Berger. „Durch unseren detaillierten Analyseprozess erhalten Kunden eine genaue und unabhängige Bewertung des Zustands der Batterie ihres Fahrzeugs – etwas, das mit einer Standard-SoH-Auslesung nicht erreicht werden kann.“

Darüber hinaus unterstreicht Berger die breitere Marktwirkung: „Eine internationale Studie aus dem Jahr 2024 zeigt, dass anerkannte, unabhängige Batteriezertifikate zu Gewinnsteigerungen von 550 bis 1.100 Euro für Händler führen. Noch wichtiger ist, dass Kunden mehr Vertrauen in Wiederverkäufer haben, die Aviloo nutzen – wodurch der Verkauf von gebrauchten Elektrofahrzeugen sowohl schneller als auch sicherer wird.“

Das erweiterte Zertifikat wird für bestehende Flash-Test-Lizenzinhaber automatisch und ohne zusätzliche Kosten aktiviert. Zu den Zielnutzern gehören Flottenbetreiber, Leasingfirmen, Auktionshäuser und Gebrauchtwagenhändler – allesamt Akteure auf einem zunehmend wettbewerbsorientierten und regulierten Markt für gebrauchte Elektrofahrzeuge.

Aviloo bietet derzeit zwei verschiedene Tests an: den „Flash-Test“ und den „Premium-Test“. Der letztere Test ist ein komplexeres Verfahren, bei dem die „Aviloo Box“ während einer Probefahrt detaillierte Messungen der Fahrzeugbatterie erfasst. Der „Flash Test“ verwendet ebenfalls die „Aviloo Box“, wird jedoch innerhalb von drei Minuten durchgeführt, während das Fahrzeug steht. Die Box liest mehrere Parameter aus dem Fahrzeug aus und vergleicht sie mit zuvor aufgezeichneten Vergleichsdaten ähnlicher Fahrzeuge.

aviloo.com (PDF)

Dieser Text ist zuerst bei unserer englischsprachigen Ausgabe electrive.com erschienen.