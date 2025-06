Kia PV5 Passenger ab 38.290 Euro bestellbar

Der PV5 Passenger ist das erste Pkw-Modell aus der „Platform Beyond Vehicle“-Strategie von Kia – nach dem leichten Nutzfahrzeug PV5 Cargo. Für den genannten Basispreis von 38.290 Euro (brutto) gibt es den PV5 Passenger als Fünfsitzer in der Ausstattungslinie „Essential“ und mit dem 51,5 kWh großen Basis-Akku. Mit dem optionalen Akku von 71,2 kWh Energiegehalt starten die Preise bei 42.290 Euro, wie Kia mitteilt. Später sollen auch noch weitere Varianten wie ein Siebensitzer, ein sechssitziges Taxi und eine rollstuhlgerechte Version folgen – Preise hierzu gibt es aber noch nicht.

In der „Essential“-Ausstattung hat der OV5 Passender bereits LED-Scheinwerfer und ein Infotainmentsystem samt App-Store an Bord. Zur Serienausstattung gehören zudem Sitzbezüge in Stoff-Leder-Kombination (hochwertige Ledernachbildung), eine neigungsverstellbare Rückbanklehne, USB-C-Ladebuchsen vorn und hinten (in den Rückenlehnen der Vordersitze) sowie viele Ablagemöglichkeiten und Staufächer. Darüber rangieren die Ausstattungen „Plus“ und „Elite“, die dann Features wie elektrische Schiebetüren, eine elektrische Heckklappe, 220-Volt-Steckdose, 360-Grad-Kamera, elektrisch verstellbare Vordersitze und Sitzkühlung vorne bieten.

Der PV5 Passenger basiert wie der PV5 Cargo auf der Plattform E-GMP.S, ist knapp 4,70 Meter lang (also in etwa so lang wie ein VW ID. Buzz als Fünfsitzer) und kann entweder die fünf Personen oder bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zu 2.300 Liter (bei dachhoher Beladung, inklusive Ablagefach im Gepäckraumboden) transportieren. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit für einen Dachträger (zulässige Dachlast 100 kg) und eine Anhängerkupplung (max. 750 kg mit dem kleinen Akku und 1.500kg mit dem großen Akku).

Mit dem 71,2-kWh-Akku beträgt die WLTP-Reichweite (ohne Zuladung und Anhänger) 400 Kilometer, mit dem 51,5-kWh-Akku sind es maximal 288 Kilometer in der WLTP-Norm. Die Leistung liegt bei 89 kW mit dem kleinen und 120 kW mit dem großen Akku, beide fahren allerdings maximal 135 km/h schnell. Beide Batterien lassen sich unter optimalen Bedingungen in 30 Minuten von zehn auf 80 Prozent laden, so Kia.

„Unsere innovativen leichten Nutzfahrzeuge, die sich sowohl für private als auch für Gewerbekunden eignen, kombinieren die saubere Effizienz eines elektrischen Antriebs mit der beispiellosen Flexibilität der wegweisenden Kia-PBV-Architektur“, sagt Thomas Djuren, Geschäftsführer von Kia Deutschland. „Wir sehen daher in diesem neuen Geschäftsfeld ein großes Potenzial, auch weil die Nachfrage nach maßgeschneiderten Produkten wächst. Mit seiner Variantenvielfalt wird der Kia PV5 Passenger ebenso wie der PV5 Cargo eine spannende Alternative zu bekannten Platzhirschen in seinem Segment sein. Zumal die Kunden von der langjährigen Erfahrung und hohen Kompetenz profitieren, die Kia im Bereich der Elektromobilität vorweisen kann.“

