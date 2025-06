MAN verbaut Lkw-Akku im Lion’s City 10 E – und künftig auch in allen anderen E-Bussen

Den Lion’s City 10 E führte MAN im Jahr 2023 als etwas kürzere Bus-Alternative zum Standard-Solobus ein. Seitdem besteht die vollelektrische Stadtbus-Reihe Lion’s City E der Münchner aus den Varianten mit 10,5 Metern, 12,2 Metern und 18,1 Metern Länge. Der Midibus wird seit Anfang 2023 im polnischen MAN-Stadtbuswerk in Starachowice produziert und basiert in vielen Punkten auf dem 12-Meter-Äquivalent. Allerdings lag der maximale Energiegehalt bisher mit 400 kWh etwas niedriger. Die Reichweite gab MAN bis dato mit maximal 300 Kilometern an.

Doch diese Daten sind passé: In der neuen Modellgeneration wartet der Lion’s City 10 E nun mit vier neuen Batteriepacks à 89 kWh mit einer installierten Kapazität von 356 kWh auf. Das ist weniger als bisher, doch: „Die neue Akku-Generation ist effizienter, leichter und verfügt über höhere Energiedichte sowie verbesserte Entladetiefe. Dadurch braucht der Stadtbus trotz gleichbleibender oder gar gesteigerter Reichweite weniger Batteriepacks – was Platz für mehr Fahrgäste schafft.“

Konkret handelt es sich bei der neuen Batterie um jene aus dem MAN eTruck. So nutzt der Kompakt-Bus dieselben 89-kWh-Batteriepacks wie der Lkw, die per CCS mit bis zu 375 kW DC geladen werden können und von MAN in Nürnberg in Großserie montiert werden. Interessant ist dabei, dass MAN in seinen Nutzfahrzeugen auf NMC-Batterien setzt und nicht wie weite Teile der Konkurrenz auf Akkus mit LFP-Chemie umschwenkt.

Neben seiner Effizienz soll die neue Batterie laut MAN auch mit Sicherheit und Nachhaltigkeit punkten: „Insgesamt lassen sich bis zu 96 Prozent der Batterien, die über eine Lebensdauer von bis zu 14 Jahren insgesamt 1 Million Kilometer zurücklegen können, wiederverwerten.“ Die Serienproduktion des Batteriesystems läuft seit April im MAN-Werk in Nürnberg hoch. Schon bekannt war, dass die Akkus auch im künftigen strombetriebenen Reisebus Lion‘s Coach 14 E zum Einsatz kommen werden. Aus der MAN-Zentrale kommt nun aber die klare Botschaft, dass der Akku aus Nürnberg „künftig in allen eBussen und eTrucks verbaut wird“. Also werden auch die größeren E-Busse mit 12 und 18 Meter Länge auf die neue Batterie umgestellt.

Doch noch mal zurück zum Lion’s City 10 E : Ausgestattet ist der 10,5 Meter lange Elektro-Bus mit zwei Türen, innovativen Assistenzsystemen sowie 27 Sitz- und 54 Stehplätze, was einer ähnlichen Passagierkapazität entspricht „wie viele 12-Meter-Busse“, so MAN. Dabei benötige der Midibus weniger Verkehrsraum und sei viel wendiger. Positionieren will MAN ihn vor allem als „Verstärker zu Stoßzeiten und als Innenstadtshuttle“.

Ein Exemplar der neuen Modellgeneration bringt MAN nun zum UITP Summit (16. – 18. Juni) sowie zuvor am 14. Juni zum „Mobility Festival“ auf dem Hamburger Jungfernstieg. „Hamburg ist ein besonderer Ort für uns, denn hier begann Ende 2019 unsere eBus- Erfolgsgeschichte mit der ersten Übergabe von zwei MAN Lion’s City E“, sagt Heinz Kiess, Leiter Produktmarketing Bus bei MAN Truck & Bus – und ergänzt: „Heute sind über 2.500 unserer eBusse in ganz Europa im Einsatz. Umso mehr freut es uns, dass der Lion’s City E mit neuem MAN BatteryPack hier Premiere hat.“

Seinen Stand hat MAN auf der Messen in Hamburg in Halle A4. Mehr Informationen zum Thema Batterie bietet am 18. Juni um 11.30 Uhr der Fachvortrag „The New Battery Pack – lifelong energy, one reliable partner“ von Christoph Matousek, Launch Manager Bus bei MAN.



