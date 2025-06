Polestar startet in Frankreich

Dieser Schritt markiert für Polestar nicht nur den Einstieg in einen der am schnellsten wachsenden Elektroautomärkte Europas, sondern ist auch das Ergebnis eines hart erkämpften Weges. Denn ursprünglich wollte Polestar bereits vor mehreren Jahren in Frankreich aktiv werden. Doch ein Markenrechtsstreit mit dem damaligen PSA-Konzern (heute Stellantis) stoppte die Pläne vorübergehend. PSA hatte im Jahr 2020 Klage gegen das Polestar-Logo eingereicht, da es angeblich zu große Ähnlichkeiten mit den Markenlogos von Citroën und DS aufweise. Erst im Herbst 2022 wurde der Rechtsstreit beigelegt. Erst danach konnte Polestar konkrete Schritte zum Launch in Frankreich einleiten.

Mit dem Einstieg in Frankreich ist Polestar nun in insgesamt 28 Märkten auf vier Kontinenten vertreten. Für CEO Michael Lohscheller ist dies ein bedeutender Meilenstein: „Frankreich ist einer der dynamischsten Märkte für Elektromobilität in Europa. Wir freuen uns sehr, unsere elektrischen Performance-Fahrzeuge nun auch hier anbieten zu können.“ Die Resonanz in der französischen Fachpresse sei bereits vielversprechend, so Lohscheller weiter.

Polestar verfolgt in Frankreich ein Agenturvertriebsmodell, das sowohl den Direktverkauf über die eigene Website als auch den stationären Handel vorsieht. Dabei setzt die Marke auf ein bewährtes Netzwerk: Zahlreiche Showrooms entstehen in Kooperation mit ausgewählten Partnern aus dem Volvo Cars Netzwerk – ein logischer Schritt, da Volvo und Polestar beide zum Geely-Konzern gehören. Die Vertriebskooperation mit Volvo hatte Polestar im Februar bekanntgegeben, und zwar international. Der erste französische Showroom wird im Juli 2025 in der Motorsport-Stadt Le Mans eröffnet, weitere bis zu zehn sollen im Laufe des zweiten Halbjahrs in bedeutenden Städten folgen.

Auch beim Kundendienst will Polestar gut vorbereitet sein: Über 100 Servicestellen sind landesweit einsatzbereit. Geschäftsführer Stéphane Le Guevel, zuvor verantwortlich für Spanien und Portugal, betont: „Frankreich ist ein Schlüsselmarkt für unsere nachhaltige, designorientierte Marke. Wir sind bereit, hier langfristig zu wachsen.“ Für 2026 kündigt Le Guevel eine beschleunigte Expansion an.

polestar.com