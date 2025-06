Rock Tech erhält 800.000 Euro Förderung von EIT RawMaterials

Rock Tech Lithium gibt an, die Förderung von EIT RawMaterials zu bekommen, einem von der EU getragenen Netzwerk im Bereich Rohstoffe mit mehr als 300 Geschäftspartnern aus Industrie, Forschung und Lehre. Das Netz ist eines von mehreren sogenannten Wissens- und Innovationsgemeinschaften des Europäischen Instituts für Innovation und Technologie und in der Kofinanzierung von Innovationsprojekten aktiv. Die Förderung in Höhe von 800.000 Euro wird im Rahmen des sogenannten KAVA-Calls an Rock Tech ausgeschüttet – und zwar zweckgebunden „für die Weiterentwicklung und Optimierung des Lithiumumwandlungsprozesses und Innovationen am Standort Guben“, wie das Unternehmen mitteilt.

Rock Tech wertet die Förderung als eine Würdigung der eigenen Innovationskraft im Bereich der Lithiumverarbeitung und betont: „Dies ist die erste Förderung nach der Anerkennung des Konverterprojekts in Guben als ,Strategisches Projekt‘ im Rahmen des Critical Raw Materials Acts durch die Europäische Kommission. Damit verweist Rock Tech auf die Auswahl von 47 strategischen Projekten zur Sicherung und Diversifizierung des Rohstoffzugangs in der EU vom März. Eines davon ist die Lithium-Verarbeitung in Guben.

Im Rahmen des KAVA-Calls von EIT RawMaterials arbeitet die deutsche Tochter Rock Tech Guben GmbH nun mit internationalen Partnern wie der Nationalen Technischen Universität Athen (NTUA), VITO (Belgien) und Admiris (Griechenland) zusammen, um die Effizienz der Lithiumgewinnung aus Spodumen zu steigern und die Produktion von Lithiumhydroxid-Monohydrat (LHM) weiterzuentwickeln. Rock Tech sieht darin „erhebliche Potenziale für künftige Kosten- und Betriebsvorteile am Standort Guben“.

Mirco Wojnarowicz, CEO von Rock Tech, kommentiert: „Wir freuen uns sehr über die Auswahl für die KAVA-Förderung und die Möglichkeit, gemeinsam mit unseren Partnern innovative und potenziell wegweisende Technologien für die Lithiumverarbeitung zur Marktreife zu bringen“. Das geförderte Projekt mit dem Namen OLiVer („Hard Rock Lithium Extraction and Purified Value Products

for Energy Applications“) wird von EIT RawMaterials insgesamt mit 2,5 Millionen Euro gefördert und verfolgt konkret vier Ziele:

Die Optimierung von pyro-hydro-metallurgischen Prozessen zur effizienteren Lithiumextraktion aus Spodumen

Die Entwicklung eines neuartigen Sekundärverfahrens zur verbesserten Rückgewinnung von Lithium-Sulfat

Die Integration primärer und sekundärer Lithium-Sulfat-Ströme zur Steigerung der Gesamtproduktion von Lithiumhydroxid-Monohydrat (LHM)

Die Demonstration dieser Verfahren im Pilotbetrieb zur Validierung ihrer wirtschaftlichen Umsetzbarkeit.

Bereits seit 2024 ist bekannt, dass Rock Tech Lithium für seine deutsche Lithium-Raffinerie im brandenburgischen Guben auch mit bis zu 100 Millionen Euro an Subventionen aus Landesmitteln kalkulieren kann. Von der Bundesregierung hatte Rock Tech Lithium zuvor eine Förderabsage erhalten.



Quelle: Info per E-Mail