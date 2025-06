Renault präsentiert Elektro-Concept-Car für Rettungsdienste

Der Vision 4rescue wurde speziell für Feuerwehr- und Rettungsdienste entwickelt und verfügt über eine umfangreiche Ausstattung für Rettungsdienste – soweit es in dem Renault 4 platztechnisch möglich ist. Dazu gehören ein schiefergraues Chevron-Muster an der Außenseite sowie die Aufschriften „RESCUE“ und „SAPEURS POMPIERS“ (Feuerwehr) an den Fahrzeugseiten und reflektierende gelb-rote Einsätze am gesamten Auto.

Am Renault 4 E-Tech als Basisfahrzeug wurden einige Änderungen vorgenommen, auch am Antrieb. So ist ein zweiter Elektromotor für einen elektrischen Allradantrieb verbaut, die Bodenfreiheit wurde um 15 Millimeter erhöht und der Dachaufbau soll den Einsatz von Kurz- und Langstreckendrohnen ermöglichen. In die Dachkostruktion ist auch ein 5G-Modem integriert und auch ein eigenes WiFi-Mesh-Netzwerk, um in Katastrophensituationen ein bestmögliches Kommunikationsnetz aufzubauen.

Bild: Renault Bild: Renault Bild: Renault Bild: Renault Bild: Renault

Im Kofferraum ist ein zweigeteilter Einschub verbaut. Der obere Teil bietet einen verschiebbaren Tisch mit zwei Bildschirmen und einem leistungsstarken Computer, um eine mobile Kommandozentrale einzurichten, die Drohne zu steuern und mit den Teams in der Umgebung zu kommunizieren. Der untere Teil des Kofferraums verfügt über zwei Staufächer für Notfallausrüstung wie Helme, Taschen, Tablets, Handfunkgeräte und vieles mehr. Im Innenraum verfügt das Auto über praktische Ausstattungsmerkmale wie Haltegriffe und speziell entwickelte feuerfeste Sitze aus recycelten Materialien.

In einer Pressemitteilung erklärt Renault: „Mit fast 20 miteinander verbundenen Lösungen wurde das Ökosystem [des Fahrzeugs] entwickelt, um die verschiedenen Technologien der Rettungsdienste zu standardisieren und so eine schnellere und besser koordinierte Reaktion zu ermöglichen. Das Demofahrzeug dient als mobile, vernetzte Kommandozentrale, die in der Lage ist, die Situation zu analysieren und die Reaktion der Rettungsdienste in Echtzeit an die jeweiligen Umstände anzupassen.“

renault.com