Hubject, Gireve und Irdeto partnern bei Plug & Charge

Jedes der drei Unternehmen betreibt bereits ein eigenes Netzwerk für Plug & Charge. In der Praxis bedeutet dies, dass die drei Unternehmen jeweils mit Ladestationsbetreibern (CPOs) und eMobility-Dienstleistern (EMPs) zusammenarbeiten, um eine optimierte Ladefunktion gemäß der Norm ISO 15118 in ihre Ladenetzwerke zu integrieren. Das Endergebnis: Fahrer von Elektrofahrzeugen können ihre Fahrzeuge anschließen, sofort mit dem Laden beginnen und erhalten nach Abschluss des Ladevorgangs automatisch eine Rechnung, ohne dass sie eine Zahlungskarte oder einen RFID-Schlüssel benötigen.

Zunächst umfasst die Partnerschaft API-Integrationen zwischen den Plug- & Charge-Netzwerken der drei Unternehmen weltweit. Das bedeutet, dass etwa vier Millionen Plug- & Charge-fähige Elektrofahrzeuge Zugang zu vielen Tausenden weiteren Ladegeräten mit dieser Funktionalität erhalten, wodurch der Ladevorgang automatisch optimiert wird, unabhängig von der Marke ihres Fahrzeugs oder dem von ihnen bevorzugten CPO.

Das ist zumindest das Ergebnis für den Endverbraucher. Für die Branche bedeutet dies, dass CPOs, EMPs und sogar Fahrzeug-OEMs einfach auswählen können, mit welchem der drei Plug- & Charge-Unternehmen sie zusammenarbeiten möchten, und dass sie auch Zugang zu den beiden anderen Plug- & Charge-Ökosystemen erhalten.

In einer Pressemitteilung erklärte Hubject, auch bekannt für seine Roaming-Plattform Intercharge, die Gründe für die Vereinbarung: „Wenn jeder Betreiber sein eigenes, geschlossenes Plug- & Charge-System aufbauen würde, bestünde die Gefahr einer Fragmentierung des Marktes und einer schlechten Nutzererfahrung. Diese Partnerschaft stellt einen entscheidenden Wandel in der Branchendynamik dar. Führende Unternehmen, die traditionell in parallelen Märkten tätig sind, entscheiden sich für eine Zusammenarbeit, um das breitere eMobilität-Ökosystem voranzubringen.“

Die Unternehmen skizzierten auch, wie sie sich die Entwicklung der Partnerschaft vorstellen. Es gibt erste API-Integrationen, die eine schnelle Bereitstellung von Nutzern für die drei Plug & Charge-Netzwerke ermöglichen. Die drei Unternehmen hoffen jedoch, darauf mit einer Abstimmung weiterer technischer Entwicklungen aufzubauen, um in Zukunft skalieren zu können.

Christian Hahn, CEO von Hubject, sagte: „Die Partnerschaft mit Gireve und Irdeto zeigt, wie wir zusammenarbeiten können, um den Zugang zu Plug & Charge zu erweitern und dabei die höchsten Standards für Sicherheit und Interoperabilität einzuhalten. Gemeinsam schaffen wir die Grundlage für ein Lade-Ökosystem, das für alle nahtlos funktioniert.“

Eric Placquet, CEO von Gireve, fügte hinzu: „Diese Partnerschaft ist ein erster Schritt in unseren gemeinsamen Bemühungen um interoperable Systeme. Die Plug&Charge-Branche wird sich bald weiterentwickeln. Sie muss in einem fairen, robusten und offenen Markt verwurzelt sein, um effizient wachsen zu können.“

