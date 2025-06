Hyundai-Tochter Genesis startet in Frankreich, Spanien, Italien und den Niederlanden

Bereits seit 2021 ist Genesis in Europa aktiv, zunächst in Deutschland, Großbritannien und der Schweiz. Seither hat sich die Marke als ernstzunehmender Akteur im elektrifizierten Premiumsegment etabliert. Genesis will mit seinem mutigen Design, hochmoderner Technologie und dem einzigartigen Kundenerlebnis nun auch Kunden in Südeuropa und den Benelux-Staaten gewinnen. Managing Director Xavier Martinet bezeichnete die Expansion als „bedeutendsten Wachstumsschritt seit Markteintritt“ und als Beginn einer neuen Phase strategischer Entwicklung.

Zum Start in den neuen Märkten bringt Genesis seine gesamte vollelektrische Modellpalette auf den Markt. Dazu gehören die beiden SUVs GV60 und Electrified GV70 sowie die elektrische Limousine Electrified G80. Alle Modelle wurden kürzlich überarbeitet, bieten größere Reichweiten und ein aktualisiertes Design. Sie sollen laut Genesis ein starkes Zeichen für technologische Reife und gestalterischen Anspruch setzen. Die Auslieferung der Fahrzeuge in den vier Ländern soll Anfang 2026 beginnen.

Ein Highlight war der Ort der Bekanntgabe der Expansionspläne: das 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Dort trat Genesis erstmals offiziell mit einem eigenen Team an. Genesis Magma Racing, unterstützt vom erfahrenen Partner IDEC Sport, feierte mit dem Auftritt in Le Mans sein Debüt im internationalen Motorsport. Bereits in der European Le Mans Series (ELMS) überzeugte das Team mit mehreren Siegen. Die Teilnahme in Le Mans markiert den Beginn einer ambitionierten Motorsport-Offensive der Marke. 2026 soll Genesis mit dem Prototypen GMR-001 in der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) an den Start gehen. Dabei handelt es sich jedoch um ein Fahrzeug mit Hybrid-Antrieb und nicht um ein vollelektrisches Modell.



Genesis wurde 2015 als eigenständige Luxusmarke von Hyundai gegründet. Anfangs vor allem in Südkorea und den USA aktiv, verfolgt die Marke seit 2021 auch eine gezielte Expansionsstrategie in Europa. Der Anspruch: Premiumfahrzeuge mit anspruchsvollem Design, innovativer Technik und einem hohen Serviceniveau zu liefern. Dabei setzt Genesis stark auf Elektromobilität und direkte Kundenbeziehungen, etwa durch Onlinevertrieb und mobile Services.

In Europa begann die Reise 2021 in Deutschland, der Schweiz und Großbritannien.

Die neuen Märkte Frankreich, Spanien, Italien und Niederlande markieren einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Etablierung im europäischen Premiumsegment. Genesis positioniert sich als stilvolle und progressive Alternative zu etablierten Marken wie Audi, BMW oder Mercedes.

genesisnewseurope.com