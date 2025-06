Rendsburg-Eckernförde erhält sieben neue E-Busse

Die fünf Elektrobusse vom niederländischen Hersteller Ebusco sollen die ersten ihrer Art in der Flotte von Autokraft sein. Viele technische Details werden jedoch nicht genannt. „Die Elektro-Gelenkbusse verfügen über eine Reichweite von etwa 550 Kilometern“, heißt es lediglich. Bei den neuen Exemplaren handelt es sich offenbar also um die 18-Meter-Ausführung des Modells Ebusco 2.2, das mit einer maximalen Batterie-Kapazität von über 500 kWh auf eben jene Reichweite kommen soll.

Etwas mehr Details nennt das ÖPNV-Unternehmen zu den neuen Wasserstoff-Bussen, die ebenfalls „in Kürze“ im Kreis Rendsburg-Eckernförde verkehren sollen. Bei den zwei Exemplaren handelt es sich um zwei H2.City Gold in der Zwölf-Meter-Ausführung des portugiesischen Herstellers CaetanoBus, die jeweils eine Reichweite von bis zu 590 Kilometern bieten sollen. Möglich machen sollen dies die auf dem Dach verbauten H2-Tanks, die über eine Kapazität von insgesamt 37,5 Kilogramm Wasserstoff verfügen und eine Brennstoffzelle von Toyota versorgen.

Während unklar bleibt, wo die Batterie-elektrischen Busse laden sollen, nennt DB Regio Nord immerhin, wo die H2-Busse ihren Wasserstoff herbekommen sollen: Diese sollen zukünftig an einer von GP Joule betriebenen Wasserstoff-Tankstelle in Kiel betankt werden.

Mit den sieben neuen Bussen kommt die Elektrifizierung der Flotte weiter voran. „Mittlerweile fährt rund zehn Prozent der Flotte von DB Regio Bus Nord emissionsfrei“, so Daniel Marx, Vorsitzender der Regionalleitung von DB Regio Bus Nord und Geschäftsführer von Autokraft. Und weiter: „Mithilfe der BMV-Förderung und in Zusammenarbeit mit den Kreisen in Schleswig-Holstein haben wir einen großen Schritt auf dem Weg zum klimaneutralen ÖPNV gemacht.“

Der Ausbau der Busflotte wurde durch zwei Förderpakete des Bundesverkehrsministeriums mit insgesamt rund 16 Millionen Euro unterstützt. Dank dieser BMV-Förderung konnte Autokraft laut eigener Aussage seit 2022 nicht nur insgesamt 40 Elektro- und zwei Brennstoffzellenbusse anschaffen, sondern auch die Ladeinfrastruktur und die Werkstätten ausbauen. Diese sind jedoch nicht nur in Schleswig-Holstein unterwegs. Die DB Regio Bus Nord bündelt fünf Busgesellschaften in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen mit ganz unterschiedlichen Routen. Im

März-Interview mit electrive sprach Felix Burow, Projektleiter Alternative Antriebe bei DB Regio Bus Nord, über die schon genommenen Hürden und weiteren Herausforderungen bei der Umstellung auf E-Busse.

dbregiobus-nord.de, now-gmbh.de