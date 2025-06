US-Zulieferer AAM liefert E-Antriebe und E-Achsen für VW-Marke Scout

Die EDUs und e-Beam Axles sollen für das SUV Scout Traveler sowie den Pickup-Truck Scout Terra genutzt werden. Über welche Leistungsdaten die Komponenten verfügen werden, verraten die Partner noch nicht. Beide Scout-Modelle wurden vergangenen Oktober als Prototypen vorgestellt. Die Listenpreise beider Modelle sollen unter 60.000 US-Dollar starten und die Produktion soll 2027 in einem neuen Werk beginnen, das aktuell in der Nähe von Columbia im Bundesstaat South Carolina gebaut wird.

Beide Fahrzeuge basieren auf einem klassischen Leiterrahmen (body-on-frame), der für hohe Stabilität und Geländetauglichkeit steht. Sie sollen sowohl als vollelektrische Fahrzeuge (BEV) als auch mit einem benzinbetriebenen Range Extender erhältlich sein. Diese Flexibilität soll Käufern den Einstieg in die Elektromobilität erleichtern – angepasst an individuelle Bedürfnisse.

Der Scout Traveler ist ein robustes Elektro-SUV mit Platz für Familie und Ausrüstung, während der Scout Terra ein elektrisch angetriebener Pickup für Arbeit und Abenteuer ist. Scout Motors wurde 2022 von VW mit dem Ziel gegründet, die legendäre Scout-Marke wiederzubeleben und sich dabei auf elektrische Offroad-Fahrzeuge zu konzentrieren. Ursprünglich wurde der Scout zwischen 1961 und 1980 von International Harvester produziert und war eines der ersten Fahrzeuge, das Alltagstauglichkeit mit Geländekompetenz verband – ein echter Vorreiter heutiger SUVs und Pickups.

Volkswagen hatte die Markenrechte an Scout im Rahmen der 2020 angekündigten Übernahme des US-Nutzfahrzeugherstellers Navistar International erworben. Ziel von Scout ist es, speziell für den US-Markt entwickelte, robuste Elektrofahrzeuge zu bauen – unabhängig vom restlichen VW-Modellportfolio, aber mit Zugang zu Konzernressourcen wie Plattformtechnologien und Fertigungskompetenz.

AAM sieht in der Partnerschaft mit Scout Motors eine strategische Chance. Beide Unternehmen bekennen sich zu einer starken industriellen Präsenz in den USA und zur Entwicklung innovativer Technologien „made in America“.

AAM selbst ist ein weltweit führender Tier-1-Automobilzulieferer mit Sitz in Detroit. Das Unternehmen entwickelt und produziert Antriebs- und Umformtechnologien für Elektro-, Hybrid- und Verbrennerfahrzeuge an über 75 Standorten in 16 Ländern.

aam.com