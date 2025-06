VoltAero stellt Serienkonfiguration seines Hybrid-Fliegers Cassio 330 vor

Auf der Paris Air Show 2025 in Le Bourget hat das französische Luftfahrtunternehmen VoltAero die Serienkonfiguration seines hybridelektrischen Regionalflugzeugs Cassio 330 vorgestellt. Mit diesem Schritt nähert sich das Unternehmen der Produktion eines nachhaltigen Verkehrsflugzeugs, das mit konventionellen Start- und Landebahnen operiert und nicht als eVTOL oder Flugtaxi konzipiert ist.

Technische Entwicklung und Konfigurationsänderungen

Die Cassio 330 wurde im Laufe ihrer Entwicklung erheblich weiterentwickelt, vor allem im Hinblick auf die Zertifizierung durch die europäische Luftsicherheitsbehörde EASA. Durch die Anpassung an die CS-23-Normen für Normalflugzeuge konnte die Komplexität reduziert und die Zulassungsfähigkeit verbessert werden.

Das ursprüngliche Parallel-Hybrid-Antriebssystem, bei dem ein Elektromotor und ein Verbrennungsmotor gemeinsam einen Propeller antrieben, wurde durch ein Serien-Hybridsystem ersetzt. In der neuen Konfiguration treiben zwei Safran-ENGINeUS-Elektromotoren als „Pusher“ die Maschine an – sie sind hinten an der Rumpfseite montiert. Ein zusätzlicher thermischer Motor wirkt als Reichweitenverlängerer (Range Extender), indem er während des Reiseflugs die Batterien wieder auflädt.

Im elektrischen Modus fliegt die Cassio 330 geräuscharm und emissionsarm, insbesondere während des Rollens, beim Start und im Anfangssteigflug. Diese Kombination aus Elektro- und Verbrennungsantrieb ermöglicht eine signifikante Reduzierung von Emissionen und Lärm – besonders vorteilhaft für Regionalflughäfen.

Ein weiteres markantes Designmerkmal der neuen Serienkonfiguration ist die Umstellung von einem Doppelausleger-Heck auf ein klassisches T-Leitwerk. Dies erhöht die strukturelle Sicherheit – speziell im Falle eines Propellerschadens.

Sicherheit, Redundanz und Anwendungsvielfalt

Die Maschine bietet hohe Redundanz, was die Betriebssicherheit erhöht. Dazu zählen zwei voneinander unabhängige Batterieeinheiten und ein sogenanntes “Half-Engine-Inoperative” (HEI)-Feature, bei dem selbst bei Teilausfall eines Motors noch sicherer Betrieb möglich bleibt. Im Inneren bietet die Cassio 330 Platz für einen Piloten und bis zu fünf Passagiere. Die Kabine bleibt modular und kann auch für Frachttransporte, medizinische Flüge oder öffentliche Serviceflüge angepasst werden. Ein großzügiger Einstieg ermöglicht auch mobilitätseingeschränkten Personen den Zugang.

Die Serienproduktion der Cassio 330 soll in einer neu errichteten 2.400 Quadratmeter großen Fertigungsanlage in Saint Agnant in der Region Nouvelle-Aquitaine in Frankreich erfolgen. Das Werk, das im November 2024 eröffnet wurde, ist für eine Jahresproduktion von bis zu 150 Flugzeugen ausgelegt. Perspektivisch plant VoltAero zusätzliche Fertigungsstätten in internationalen Märkten.

Über VoltAero

VoltAero wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Frankreich. CEO und Chief Technology Officer ist Jean Botti, ehemals CTO von Airbus. Das Unternehmen wird durch eine Kombination aus öffentlicher Förderung (u.a. von der französischen Regierung und der EU), strategischen Partnern (wie Safran) und Risikokapital unterstützt. Ziel von VoltAero ist es, eine neue Generation von elektrischen und hybriden Flugzeugen zu entwickeln, die sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich tragfähig sind.

Das Unternehmen arbeitet an einer ganzen Familie von Flugzeugen unter dem Namen Cassio, zu der auch größere Modelle wie die Cassio 480 und Cassio 600 gehören sollen. Alle Versionen basieren auf dem gleichen Grundprinzip: nachhaltiger, leiser Regionalflug mit elektrischer Unterstützung bei gleichzeitig realistischer Anwendbarkeit auf heutige Infrastrukturen.

Fazit

Die VoltAero Cassio 330 ist kein senkrecht startendes und landendes eVTOL wie die bekannten Flugtaxi-Konzepte, sondern ein konventionell startendes und landendes Regionalflugzeug mit moderner Hybridtechnologie. Es adressiert konkret den Bedarf an umweltfreundlichem Regionalflugverkehr auf bestehenden Flughäfen – ein realistischer, technologisch erreichbarer Schritt zur Dekarbonisierung der Luftfahrt.

