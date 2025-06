Xpeng legt in China mit neuem E-SUV G7 nach

Die Produktoffensive bei Xpeng geht weiter: Mit dem G7 schickt der VW-Partner in China ein SUV für einen Einstiegspreis von 235.800 Yuan in den Vorverkauf – umgerechnet sind das rund 28.400 Euro. Die wichtigsten Eckdaten zu dem Neumodell sind bereits aus dem im Winter publik gemachten Zulassungsantrag für das Modell in China bekannt – so wird der G7 mit 4,892 Millimeter das bisher längste E-SUV von Xpeng, fällt dabei aber nur einen Millimeter länger aus als Xpengs Elektro-Flaggschiff G9. Der G7 ist zudem 1,93 Meter breit und 1,66 Meter hoch, der Radstand beträgt 2,89 Meter. Mit diesen Maßen positioniert Xpeng das SUV über dem G6.

Gelauncht wird das Modell in den Ausstattungsvarianten Max und Ultra. In beiden Fällen fährt der G7 mit einem Heckantrieb mit 218 kW und einer LFP-Batterie von CALB vor. Letztere steht in den Größen 68,5 und 80,8 kWh zur Verfügung. Die maximale Reichweite beziffert Xpeng auf bis zu 702 Kilometer nach chinesischem Testzyklus (mit der größeren Batterie und 18-Zoll-Rädern). Optional stehen auch 20-Zöller zur Verfügung. Hier beträgt die angegebene Mindestreichweite je nach Batterieoption 577 bzw. 677 Kilometer gemäß CLTC.

Laut Car News China führt Xpeng mit dem G7 gleich mehrere technologische Neuerungen innerhalb der eigenen Modellpalette ein, darunter ein in Zusammenarbeit mit Huawei entwickeltes Augmented-Reality-System mit 87-Zoll-Display und ein vollständig visuelles Fahrassistenzsystem mit hauseigenen „Turing-KI-Chips“. In der höheren Ultra-Ausstattung finden sich etwa drei dieser Chips mit einer Rechenleistung von 2.200 TOPS („was der Leistung von neun Nvidia Orin-X-Chips entspricht“), die anspruchsvolle Fahrassistenzfunktionen ermöglichen sollen. Xpeng betont in diesem Kontext auch, dass der G7 automatisiertes Fahren der Stufe 3 unterstützt und dabei „vollständig auf Kamerasensoren statt LiDAR für durchgängiges KI-Fahren setzt“, wie es heißt.

Optisch greift der G7 die Designsprache von Xpengs zweiter Fahrzeug-Generation auf und wartet in diesem Zuge an der Front u.a. mit einem durchgehenden Tagfahrlicht auf. Das Heckdesign umfasst ebenfalls ein durchgehendes Rücklicht, das in die hinteren Kotflügel und die Heckklappe integriert ist. Weitere Highlights sind rahmenlose Türen mit elektronischer Soft-Close-Funktion und bündige Türgriffe. Als Außenfarben stehen sechs Lackierungen zur Auswahl.

Der Innenraum des G7 ist rund um ein zentrales 15,6-Zoll-Display minimalistisch gehalten. Zum Komfort tragen u.a. Sitze mit Belüftungs-, Heizungs- und Massagefunktion,ein Audiosystem mit 20 Lautsprechern, Ambientebeleuchtung und ein 8-Zoll-Bedienbildschirm im Fond bei. Die zweite Sitzreihe verfügt zudem über einen klappbaren Tisch mit magnetischen Befestigungspunkten hinter dem Beifahrersitz. Ebenfalls an Bord: ein Panorama-Schiebedach und ein digitaler Rückspiegel.

Xpeng plant, den G7 im dritten Quartal 2025 auf den Markt zu bringen und noch im selben Quartal mit der Auslieferung zu beginnen. Der Produktstart soll den Absatz weiter ankurbeln, wobei Xpeng bereits seit sieben Monaten konstant über der Monatsmarke von 30.000 ausgelieferten Einheiten steht. Kumuliert man die Auslieferungen von Xpeng in den ersten fünf Monaten des Jahres 2025 steht der Hersteller aktuell bei 162.578 Einheiten, was einem satten Anstieg von 293 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.



