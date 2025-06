Candela baut elf Elektro-Tragflügelboote für Mumbai

Künftig sollen in jedem P-12 von Candela bis zu 30 Fahrgästen über die Wasserstraßen Mumbais schweben. Dafür nutzt das Elektroboot die sogenannte Hydrofoil-Technik: Der Rumpf des Schiffs wird von Tragflügeln einen Meter über die Wasseroberfläche gehoben und erreicht eine Reisegeschwindigkeit von 25 Knoten (46 km/h). Laut Candela sinkt der Energieverbrauch durch den wegfallenden Wasserwiderstand um 80 Prozent. Entsprechend steige die mit einer Batterieladung mögliche Reichweite. In Stockholm wird ein solches Exemplar von Candela bereit im Nahverkehr eingesetzt. Auch in den USA – konkret am Lake Tahoe – wird ein Exemplar in den Dienst genommen.

In Mumbai soll zunächst eine Flotte von elf Tragflächenbooten des Typs Candela P-12 wird neue Verbindungen auf den dortigen Wasserstraßen schaffen und „den Kern des elektrischen Verkehrsnetzes der Stadt bilden, das letztendlich Tausende von Schiffen umfassen soll“, wie Candela mitteilt. Die ersten elf Einheiten hat nun JalVimana bestellt, ein in Mumbai ansässiger Betreiber.

„Dies ist ein bahnbrechendes Projekt, das das volle Potenzial der Mumbaier Wasserstraßen für effizientes Pendeln erschließt – und durch die Investition in Tragflächenboottechnologie überholt die Stadt bestehende Wassertransportsysteme“, äußert Gustav Hasselskog, Gründer und CEO von Candela. Hintergrund ist, dass Mumbai eine der am schnellsten wachsenden Städte der Welt ist. Und die Regierung des Bundesstaates Maharashtra sucht nach Wegen, den Verkehr zu modernisieren – unter Einbeziehung des Wassers: „Angesichts der über 23 Millionen Einwohner und der überlasteten Straßen des Bundesstaates haben Hafenminister Nitesh Rane und Ministerpräsident Devendra Fadnavis kürzlich angekündigt, dass Tausende von Elektrofähren die Wasserstraßen Mumbais in Hochgeschwindigkeitsverbindungen für sauberen und effizienten Verkehr verwandeln werden“, teilt Candela mit.

Für die Schweden stellt die Bestellung über die elf Fähren den bisher größten Auftrag dar. Gustav Hasselskog betont, man wolle mit der P-12 zeigen wolle, „dass unsere Elektrofähren Mumbai eine neue, entscheidende Mobilitätsebene eröffnen“.

