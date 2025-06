Göteborg erweitert kabelloses Laden für Taxis

InductEV, Volvo Cars und Partnern haben diese Woche auf der EVS38-Konferenz in Göteborg den erfolgreichen Abschluss des dreijährigen Projekts sowie Pläne für dessen Ausweitung bekannt gegeben. Im Rahmen des ursprünglichen Projekts hatten die Partner eine Flotte von 20 elektrischen Volvo XC40-Taxis getestet, die über zwei Ladestationen mit vier im Boden eingelassenen Ladepunkten mit einer Leistung von jeweils bis zu 75 kW kabellos aufgeladen wurden.

Die beiden bestehenden kabellosen Ladestationen am Lindholmen Science Park und dem Sahlgrenska University Hospital werden nun vom Testbetrieb auf den dauerhaften Einsatz umgestellt. Zudem wurde eine dritte induktive Ladestation am Gothia Tower Hotel, das zum Swedish Exhibition & Congress Center gehört, installiert.

Die Projektpartner berichteten, dass die beteiligten Fahrer das induktive Laden gegenüber herkömmlichen Ladevorgängen mit Ladekabel bevorzugen. Die Fahrer gaben an, dass das induktive Laden besonders an wichtigen Verkehrsknotenpunkten wie Bahnhöfen, Flughäfen und Hotels sowie an städtischen Zielen wie Gesundheitseinrichtungen, Vergnügungsparks, Geschäftsvierteln und Konferenzorten nützlich ist. Die induktiven Ladepads lieferten auch bei Regen, Schnee, Hitze, Kälte, Schmutz und Eis eine einwandfreie Energieversorgung.

Die Fahrer empfanden die Technologie Berichten zufolge als bequem und einfach zu bedienen, da sie vollständig freihändig funktioniert. Der dreijährige Test umfasste 10.000 Ladevorgänge mit einer Verfügbarkeit von 100 %, einer übertragenen Energie von 140 MWh und einer zurückgelegten Strecke von 5 Millionen km, was 100 Runden um die Welt entspricht.

InductEV, das die induktive Ladetechnologie und die betrieblichen Rahmenbedingungen bereitstellt, verfügt über langjährige Erfahrung in zahlreichen induktiven Ladeprojekten für öffentlich zugängliche Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen, das früher Momentum Dynamics hieß, hat Projekte in Nordamerika und Europa initiiert und kürzlich eine Zusammenarbeit mit dem kalifornischen Bushersteller ENC bekannt gegeben. Weitere Projekte in den USA werden mit kommunalen Verkehrsbetrieben durchgeführt, darunter mehrere Flotten im Bundesstaat Washington, in Kalifornien, Oregon, Indianapolis und Martha’s Vineyard.

An dem Projekt in Göteborg sind Business Region Göteborg, Cabonline, Göteborg Energi, Vattenfall InCharge und Volvo Cars beteiligt. Das Projekt wird von der Initiative „Gothenburg Green City Zone” unterstützt, die sich auf die Erprobung neuer Technologien und die Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Skalierung von Systemlösungen konzentriert, um bis 2030 einen zu 100 % emissionsfreien Verkehr zu gewährleisten.

Patrik Andersson, CEO von Business Region Göteborg, sagte: „Wir haben festgestellt, dass das kabellose Laden für Taxiflotten und andere Transportunternehmen an wichtigen Standorten innerhalb der Stadt attraktiv ist und ein großes Potenzial hat, die Klimaziele unserer Stadt zur Senkung der Emissionen aus dem Verkehrssystem zu unterstützen.“

Joachim Hult, Chief Operations Officer bei Svenska Mässan Gothia Towers, wies darauf hin, wie nachhaltige Entwicklung voranschreitet, wenn lokale und internationale Partner zusammenarbeiten. „Durch unsere Rolle in der Göteborg Green City Zone wollen wir zu einem nachhaltigeren Verkehr in der Stadt beitragen. Die Schaffung von Platz für diese neue kabellose Ladestation und deren Versorgung mit erneuerbarer Energie passt perfekt zu diesem Ziel.“

