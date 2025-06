Hopper Mobility läutet Serienbau seines überdachten Pedelecs ein

Mit dem Hopper will der Hersteller die Wendigkeit eines Fahrrads mit Komfortelementen eines Autos kombinieren. So hat das Pedelec ein Dach, ein Lenkrad, eine Rückbank und einen abschließbaren Kofferraum, darf aber gleichzeitig auf dem Radweg fahren. Besonders hervor hebt Hopper Mobility zudem, dass sich das dreirädrige E-Fahrzeug auf der Stelle drehen lässt, was es besonders wenig macht.

Das Serienfahrzeug wird nun in zwei Varianten auf den Markt kommen: Der Passenger Hopper für die Fahrt zu zweit ist ab 11.900 Euro erhältlich, für den Cargo Hopper mit großem Kofferraum ruft der Hersteller ab 12.300 Euro auf. Gegenüber den Pilotfahrzeugen bietet die erste Serie des Hopper übrigens eine verbesserte Federung (mit zusätzlich gefedertem Sitz), neue Fahrelektronik und eine verfeinerte Fahrdynamik. Weitere Komponenten sind „leistungsstarke Stand- und Fahrlichter, eine Rückfahrfunktion sowie ein integrierter USB-Anschluss“, wie das Unternehmen aufzählt.

Parallel machen die Hamburger eine Kooperation mit Little John Bikes bekannt. In diesem Zuge können Interessierte den Hopper bis Mitte Juli im Bremer E-Bike Store von ePedalics – der E-Bike-Marke von Little John Bikes – testen. Ziel der Partnerschaft sei es, dem Modell auch im stationären Fahrradhandel eine größere Präsenz zu verschaffen und ihn so näher an die Zielgruppe im urbanen Raum heranzutragen, heißt es. Und: „Bei positiver Resonanz ist eine Ausweitung auf weitere Standorte von Little John Bikes denkbar.“

Martin Halama, Mitgründer und Geschäftsführer von Hopper Mobility, kommentiert: „Der Serienstart steht nicht nur für die technische Reife des Hopper, sondern auch für unseren Anspruch, den Mobilitätsmarkt aktiv mitzugestalten und weiter zu wachsen.“ Und: „Schon in dieser frühen Phase einen Partner wie Little John Bikes zu gewinnen, zeigt die wachsende Relevanz alternativer Mobilitätskonzepte.“ Außer in Bremen könne der Hopper ab sofort auch in Hamburg, Lippstadt, Freiburg und München getestet werden. Weitere Standorte sollen folgen.

Die Hopper Mobility GmbH wurde 2021 in Augsburg gegründet und hat inzwischen 10 Mitarbeiter. Firmensitz ist seit Januar 2024 Hamburg. Eigentlich wollte das Unternehmen die Serienfertigung schon im zweiten Quartal 2023 starten, musste diesen Schritt aber mehrfach verschieben.

hopper-mobility.com