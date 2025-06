Iveco Bus übergibt 13 E-Midibusse an EMT Málaga

Bei den Fahrzeugen, die Teil einer Bestellung über insgesamt 19 Einheiten sind, handelt es sich um 9,5 Meter lange und 2,33 Meter breite Elektrobusse aus dem Iveco-Sortiment. Sie ergänzen die bereits in Málaga in Betrieb befindliche Elektroflotte, die derzeit über 80 Busse umfasst. Die Transformation der EMT-Flotte in Málaga wird dabei mit öffentlichen Zuschüssen in Höhe von rund 12 Millionen Euro unterstützt.

Bei den 13 neuen Einheiten handelt es sich um die kürzeste der vier E-Way-Varianten. Den E-Bus bietet Iveco bekanntlich in 9,5 m, 10,7 m, 12 m und 18 m Länge an. Als Midibus kommt das Modell laut Datenblatt auf 310 kW Spitzenleistung und 346 kWh Batteriekapazität. Laden kann das Fahrzeug mit bis zu 150 kW DC. Der verkürzte Bus befördert bis zu 55 Fahrgäste, darunter 16 sitzend, und bietet auch einen Bereich für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.

Fabrizio Toscano, Vertriebsleiter von Iveco Bus Iberica, äußert: „Wir sind stolz darauf, diese 13 neuen E-Way-Busse an EMT Málaga auszuliefern und damit unsere Partnerschaft zur vollständigen Elektrifizierung des städtischen Verkehrs zu stärken. [… ]Málaga gilt heute als Vorbild für Elektromobilität in Spanien, und wir bei Iveco Bus freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit der Stadt, um ein vollständig nachhaltiges öffentliches Verkehrssystem voranzutreiben.“



