JBM expandiert mit E-Bussen nach Europa

JBM EV hat auf der Messe in Hamburg seinen Markteintritt in Europa gefeiert und in diesem Zuge auch einen europäischen Hauptsitz in Frankfurt am Main publik gemacht. Das Europageschäft des indischen Busherstellers wird dabei von Daniel Frade geleitet. Außerdem holt sich JBM EV zur Expansion den deutschen Leasing-Spezialisten Kazenmaier an die Seite.

Als erstes Modell für die europäischen Märkte stellt JBM den vollelektrischen Stadtbus Ecolife vor. Bis auf eine Reichweite von „über 400 Kilometern“ und eine hohe DC-Ladeleistung sind aber noch keine technischen Eckdaten zur dem strombetriebenen Bus publik. Im Vergleich zu dem auf der Busworld 2023 vorgestellten Modell soll das in Hamburg präsentierte Fahrzeug aber den VDV- und europäischen Normen entsprechen. Ebenfalls ins Rampenlicht rückt JBM auf der Messe sein E-Bus-Ökosystem „JBM E‑Verse“, um Kunden den Betrieb der E-Busse zu vereinfachen.

Angesichts seiner Ambitionen hat der indische Hersteller auch besagte eigene Europazentrale in Frankfurt am Main eingerichtet. Von dort aus soll der Vertrieb, das Marketing, Aftersales, Betrieb und Partnerschaften in der gesamten Region koordiniert werden. Für Deutschland macht JBM EV zudem eine Partnerschaft mit Kazenmaier publik und plant in diesem Zuge zunächst den Einsatz von „über 100 Elektrobussen“. Die Vereinbarung umfasst die Fahrzeuglieferung sowie die dazugehörige Infrastruktur und Dienstleistungen. Kazenmaier übernimmt dann die Leasingabwicklung im deutschen Markt – mit dem Ziel, Städten und

Verkehrsunternehmen einen einfachen Zugang zu elektrischen Busflotten zu gewähren.

Max Nastold, CEO von Kazenmaier Leasing, kommentiert: „Als Leasingunternehmen mit einem starken Fokus auf die Finanzierung nachhaltiger Vermögenswerte haben wir in JBM Electric Vehicles einen großartigen Partner gefunden, der uns beim Aufbau des Ökosystems für die Zukunft der Mobilität unterstützt. Unsere Vision ist es, die Mobilität von morgen zu finanzieren – und mit JBM EV haben wir den richtigen Partner für diese Mission gefunden. Gemeinsam treiben wir nachhaltige Mobilität im öffentlichen Personennahverkehr voran. Der Schlüssel liegt in der schlüsselfertigen Lösung, die Bus, Ladeinfrastruktur und Leasing kombiniert. Die Technologie von JBM und unsere Leasing-Expertise ermöglichen einen einfachen Zugang zu emissionsfreien Buslösungen.“

Nishant Arya, Vice Chairman der JBM Group, ergänzt: „Unsere Mission ist es, den öffentlichen Verkehr zu dekarbonisieren, indem wir neue und nachhaltige globale

Maßstäbe setzen. Bei JBM EV glauben wir daran, dass die Zukunft der grünen Mobilität in Fahrzeugen liegt, die Innovation, Nachhaltigkeit und nutzerzentriertes Design nahtlos vereinen. Unsere Elektromobilitätslösungen zielen nicht nur darauf ab, den CO2-Fußabdruck zu verringern – sie sollen die Lebensqualität von Menschen und Gemeinschaften verbessern, indem sie den Verkehr intelligenter, sicherer und zugänglicher machen.“

JBM Electric Vehicles ist Teil der international tätigen JBM Group. Das Unternehmen gibt an, weltweit bereits über 11.000 Elektrobusse im Einsatz oder in seinen Bestellbüchern zu haben. Das Unternehmen betreibt in Indien eine eigene Produktionsstätte für Elektrobusse mit einer Produktionskapazität von 20.000 Einheiten pro Jahr.

