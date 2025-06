ADS-TEC Energy expandiert nach Österreich

Die im April dieses Jahres gegründete Vertriebs- und Servicegesellschaft hat ihren Sitz in Kötschach-Mauthen. Mit dem neuen Standort will ADS-TEC nach eigenen Angaben nicht nur seine Marktposition im DACH-Raum ausbauen, sondern schaffe zugleich die Basis für eine intensivere Betreuung der Kunden vor Ort. Offenbar geht es jedoch auch um die Betreuung von Kunden in Zentral- und Osteuropa.

Einen ersten Auftragseingang konnte ADS-TEC Energy Austria auch gleich nach Gründung verzeichnen: Mit einem namentlich nicht genannten österreichischen Energieversorger wurde ein Rahmenvertrag über drei 5-MWh-Großspeicher abgeschlossen. „Zusätzlich wurde eine Schnellladelösung für den österreichischen Markt beauftragt“, heißt es. Die erste Speicheranlage soll Ende 2025/Anfang 2026 ausgeliefert werden.

„Die Gründung unserer österreichischen Gesellschaft ist ein strategisch wichtiger Schritt, um näher an unsere Kunden zu rücken und unsere Technologien lokal verfügbar zu machen. Dass wir bereits in den ersten Wochen ein solch starkes Kundenvertrauen erleben, bestätigt den hohen Bedarf an leistungsfähigen Speicher- und Ladelösungen in der Region“, erklärt Thomas Speidel, CEO und Gründer von ADS-TEC Energy. Roland Klauss, CEO von ADS-TEC Energy Austria, ergänzt: „Mit der neuen Gesellschaft schaffen wir die nötige Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden in Österreich – und setzen ein klares Zeichen für langfristige Partnerschaft und Verlässlichkeit.“

Mit Österreich kommt nun also ein weiteres europäisches Land hinzu, in dem ADS-TEC seine Batterie-gestützten Speicher- und Schnellladesysteme anbietet. „So bringen wir hochskalierbare Speicher- und Schnellladelösungen direkt in den Markt – optimiert für die Anforderungen moderner Netzintegration, Regelenergie und Lastmanagement“, so Klauss. Die Potenziale Batterie-gepufferter Schnellladelösungen zeigte zuletzt auch Sascha Alexander König, Director Product Marketing Charging bei ADS-TEC Energy, bei unserer Online-Konferenz electrive LIVE auf.

Erst wenige Wochen zuvor konnte ADS-TEC Energy übrigens Wachstumskapital in Höhe von bis zu 50 Millionen US-Dollar von institutionellen Investoren einwerben. Mit dem frischen Kapital will sich das Unternehmen in einen Komplettanbieter wandeln, der nicht nur ultraschnelles Laden, sondern auch Energiehandel und Werbung als weitere Einnahmequellen offeriert. Davon verspricht sich ADS-TEC „signifikante wiederkehrende Einnahmen ab Ende 2025 bis 2026“.

ads-tec-energy.com