UTA Edenred weitet Ladelösung UTA eCharge auf E-Lkw aus

Was das öffentliche Laden betrifft, so sollen die Ladekarte „UTA eCard“ und die App „UTA eCharge“ über 925.000 Ladepunkte in 28 europäischen Ländern abdecken. Doch diese beziehen sich vorrangig auf UTA-Kunden mit einem Elektroauto. Nicht alle Ladepunkte können auch mit E-Lkw angefahren werden.

Derzeit sollen UTA-Kunden mit schweren Nutzfahrzeugen rund 300 Lkw-kompatible Ladestationen in Europa zur Verfügung stehen, darunter auch die Standorte von Milence. Genutzt wird das Angebot bereits von Daimler Truck. „So haben elektrische Lkw von Mercedes-Benz Trucks mit der Mercedes ServiceCard Ladekarte Zugang zu den Ladestationen mit UTA-Akzeptanz in Europa“, heißt es.

UTA Edenred gibt auf seiner Webseite auch Auskunft zu den Ladetarifen. In Deutschland zahlen UTA-Kunden an AC-Ladepunkten 0,34, 0,46 oder 0,69 Euro/kWh, an DC-Ladepunkten sind es 0,54, 0,68 oder 0,84 Euro/kWh. Der Preis ist abhängig davon, ob ein Ladesäulenbetreiber in die Kategorie „Budget“, „Standard“ oder „High-Price“ fällt. Hinzu kommen Blockiergebühren von 0,10 Euro/Minute ab einer Standzeit von mehr als 210 Minuten an AC- und über 60 Minuten an DC-Ladepunkten. Auch für Österreich gibt es eine entsprechende Staffelung. Für alle anderen europäischen Länder gibt UTA Edenred jedoch keine genauen Preise an, diese hängen vom jeweiligen Betreiber ab.

Laut UTA Edenred deckt die 360°-Ladelösung neben dem öffentlichen Laden auch das Laden im Depot ab. Das Leistungsangebot soll dabei „von der detaillierten Bedarfsanalyse, der Planung und Realisierung der passenden AC- oder DC-Ladeinfrastruktur über den technischen Betrieb und Schulungen bis zum Lademanagement und der Abwicklung der Ladevorgänge“ reichen. Mit UTA eCharge sollen Unternehmen zudem das Laden von E-Fahrzeugen ihrer Mitarbeiter und Kunden auf dem Firmenparkplatz ermöglichen können. Unternehmen könnten jedoch auch ihre Ladeinfrastruktur über das Angebot des Mobilitätsdienstleisters monetarisieren, indem sie diese für die kostenpflichtige Nutzung durch Dritte freigeben. Für Flotten schwerer Nutzfahrzeuge dürfte darüber hinaus die Umsetzung für das Laden elektrischer Dienstwagen am Wohnsitz von Mitarbeitern allerdings weniger interessant sein, die UTA Edenred laut eigener Aussage ebenfalls abdeckt.

„UTA Edenred besitzt umfassende Erfahrung im Bereich Infrastruktur-Projektmanagement und arbeitet mit kompetenten Fachpartnern zusammen, um Kunden mit optimaler Expertise bei der passgenauen Ausstattung mit Ladetechnologie zu bedienen“, so UTA Edenred. Zu den Installationspartnern zählen aktuell GP Joule Connect und die VSB Gruppe, weitere sollen jedoch noch hinzukommen. Für die Abwicklung der Ladevorgänge und das Lademanagement bei Home-, Workplace- und Depot-Charging kommt die Softwareplattform von Spirii zum Einsatz.

„Es ist unser Anspruch, mit der Ladelösung UTA eCharge unseren Kunden mit Fahrzeugen aller Klassen das Laden in einem großen öffentlichen Netz, auf dem Firmengelände und auch am Wohnsitz von Dienstwagenfahrern zu ermöglichen“, sagt Pierre Jalady, General Manager Edenred Mobility EMEA und CEO von UTA Edenred. „Nach dem Start von UTA eCharge als 360°-Lösung für das Pkw-Segment haben wir nun auch für schwere Nutzfahrzeuge ein Rund-um-Angebot für die Elektrifizierung zu bieten. So stehen wir allen Kundengruppen als verlässlicher Partner für die elektrische Transformation zur Verfügung.“

Die Tank- und Ladekarte von UTA Edenred deckt jedoch noch mehr als nur die Abrechnung von Tank- oder Ladevorgängen ab. Sie soll laut dem Unternehmen auch europäische Mauten abwickeln und den Zugriff auf weitere fahrzeugbezogene Leistungen im UTA-Akzeptanznetz wie Werkstatt- und Pannenservices, Reinigung oder Reifenservices und Parkplatzbuchungen ermöglichen können.

