Zoox eröffnet erste Robotaxi-Fabrik in Kalifornien

Neben dem bestehenden Werk im nahe gelegenen Fremont, das sich derzeit auf die Nachrüstung von Testfahrzeugen und die Sensorintegration konzentriert, ist das Werk in Hayward der zweite Produktionsstandort von Zoox in der Bay Area. Die neue Fabrik beherbergt die Bereiche Engineering, Hardware und Software, Fahrzeugmontage, Komponentenlagerung und Endprüfung, sodass Zoox seinen maßgeschneiderten autonomen Elektrofahrzeugbetrieb auf mehrere US-Märkte ausweiten kann.

Die Produktion konzentriert sich zunächst auf die Vorbereitung von Fahrzeugen für den kommerziellen Einsatz in Las Vegas, gefolgt von San Francisco im Laufe dieses Jahres. Weitere Städte, darunter Austin und Miami, sollen in den kommenden Jahren folgen, wobei Zoox bereits an ausgewählten Standorten Early-Access-Fahrprogramme und Testflotten betreibt. Die kommerziellen Fahrten sollen noch vor Jahresende in Las Vegas beginnen.

Das 3,63 Meter lange Fahrzeug verfügt über einen Fahrgastraum mit Platz für vier Personen, wobei die Sitze auch entfernt werden können, um es als autonomes Lieferfahrzeug zu nutzen. Der Shuttle nimmt seine Umgebung über Kameras, Radar und sechs Lidar-Sensoren auf dem Dach wahr. Eine große Batterie mit einer Kapazität von 133 kWh verspricht 16 Stunden Dauerbetrieb pro Ladung.

Für ein autonomes Fahrzeug kann das E-Shuttle mit 120 km/h recht schnell fahren. Das Zoox-Robotaxi ist jedoch für städtische Umgebungen konzipiert. Mit Allradantrieb und lenkbaren Achsen kann das Robotaxi fast auf der Stelle wenden und sowohl vorwärts als auch rückwärts fahren. Es wurde erstmals im Jahr 2020 vorgestellt.

Die von Zoox intern entwickelte Robotaxi-Plattform soll ein vollständig symmetrisches Design aufweisen und von Grund auf für den autonomen Betrieb konzipiert sein. Die modulare Architektur ermöglicht einen optimierten Montageprozess, der durch eine Kombination aus menschlichen Arbeitskräften und Robotersystemen unterstützt wird. Wie Zoox erklärt, übernehmen Roboter spezielle Aufgaben wie das Auftragen von Glaskleber und die autonome Bewegung der Fahrzeuge entlang der Produktionslinie, während der Großteil der Arbeit weiterhin manuell erfolgt, um die Qualitätskontrolle zu gewährleisten.

Mit der Eröffnung dieser Anlage positioniert sich Zoox als ernstzunehmender Wettbewerber im Bereich der autonomen Elektrofahrzeuge. Auch Tesla ist bereit, seinen Robotaxi-Dienst in den USA, genauer gesagt in Austin, Texas, zu starten. Allerdings plant das Unternehmen, zunächst sein Model Y und nicht das Cybercab einzusetzen. Unterdessen musste die Alphabet-Tochter Waymo kürzlich den Großteil ihrer selbstfahrenden Flotte in den USA zurückrufen, um ein Softwareproblem zu beheben. Volkswagen wiederum hat diese Woche bekanntgegeben, dass die vollautonome Version des elektrischen Vans ID. Buzz jetzt serienreif ist. Diese solle als erstes im ALIKE-Projekt in Hamburg sowie beim Ride-Hailing-Anbieter Uber in Los Angeles zum Einsatz kommen.

