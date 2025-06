Wie Multilevel-Inverter die Traktionsbatterie verändern – Niclas Lehnert, Pulsetrain

Zu Beginn seines Vortrags hob Niclas Lehnert, CCO von Plusetrain, einen entscheidenden Wandel im Denken rund um Elektromobilität hervor. Während in der letzten Dekade vor allem der Markthochlauf elektrischer Fahrzeuge im Fokus stand, befinde man sich nun in einer „technologisch fokussierten Phase“, so Lehnert. Ziel sei es, Reichweite, Kosten, Lebensdauer und Ladezeiten signifikant zu verbessern – und dabei könne ein innovativen Systemansatz seines Unternehmens Pulsetrain helfen, nämlich der sogenannte Multilevel-Inverter.

„Die Herausforderungen der Elektromobilität sind bekannt: hohe Kosten, begrenzte Reichweiten, kurze Lebensdauern der Batterien“, erklärt Lehnert. Der herkömmliche Aufbau im Elektrofahrzeug aus Ladegerät, Batterie-Management-System und Inverter sei ineffizient und fehleranfällig. Pulsetrain verfolgt daher einen disruptiven Ansatz: Die Verschmelzung dieser Komponenten zu einer integrierten, softwaregesteuerten Einheit direkt im Batteriemodul.

Das Herzstück neu gedacht: Der Multilevel-Inverter

Im Zentrum der Technologie des Münchner Startups, das im März in einer Seed-Finanzierungsrunde 6,1 Millionen Euro von Investoren einsammelte, steht ein neuartiger Multilevel-Inverter. Dieser gestaltet nicht nur die Umwandlung von Gleich- in Wechselstrom effizienter, sondern erlaubt erstmals auch direkten Zugriff auf jede einzelne Batteriezelle. „Wir schaffen eine Art Batterie-Matrix, bei der sich die Zellen dynamisch in Serie, parallel oder im Bypass verschalten lassen“, so Lehnert. Dadurch könne das System präzise auf Lade- und Entladeanforderungen reagieren.

Ein zentraler Vorteil: das gepulste Laden. Es ermögliche eine gleichmäßigere Anlagerung der Lithium-Ionen, wodurch Alterungsprozesse verlangsamt und die Lebensdauer der Zellen verlängert würden. Erste Forschungsergebnisse zeigten sogar die Möglichkeit, bereits gebildete Dendriten – also mikroskopisch kleine Strukturen, die Kurzschlüsse auslösen können – zurückzubilden. Das wäre ein Gamechanger für die Batterietechnologie.

Softwaredefinierte Batterie

Lehnert beschreibt Pulsetrains Ansatz als eine „softwaredefinierte Batterie“ – ein intelligentes System, das den optimalen Betriebszustand jeder Zelle in Echtzeit ermittelt und steuert. „Wir sprechen eigentlich über eine datendefinierte Batterie“, erläutert er, „die ihre Funktion kontinuierlich anpassen kann.“ Diese Fähigkeit sei nicht nur für Performance und Lebensdauer entscheidend, sondern auch für regulatorische Anforderungen wie den Battery Passport.

Die Vorteile liegen auf der Hand: schnellere Ladezeiten, niedrigere Produktionskosten, höhere Zuverlässigkeit – und nicht zuletzt eine bessere CO₂-Bilanz. Da die Elektronik auf Software basiert, könne die Funktionalität des Batteriepacks per Update verändert oder erweitert werden. „Es geht nicht mehr nur darum, die Batterie zu betreiben – sondern sie zu verstehen und dynamisch zu nutzen“, sagt Lehnert.

Vom Prototyp zur Serienproduktion

Derzeit befindet sich Pulsetrain in der Prototypenphase in Zusammenarbeit mit einem OEM im Baumaschinenbereich. „Wir streben einen Serienstart 2028 an – erst Non-Automotive, dann Automotive“, erklärt Niclas Lehnert. Er sieht sein Startup dabei nicht nur als Technologieanbieter, sondern als Impulsgeber für die europäische Innovationslandschaft: „Innovation muss wieder aus Europa kommen. Wir haben die Expertise, wir müssen sie nur mutig einsetzen.“

Besonders vielversprechend sei auch die Perspektive auf Vehicle-to-Grid-Anwendungen: „Unsere Architektur ist in der Lage, die volle Motorleistung rückzuspeisen – also beispielsweise 150 kW bidirektional.“ Damit könnten Elektrofahrzeuge künftig als netzstabilisierende Speicher dienen – ein Aspekt, der mit zunehmender Energiewende an Relevanz gewinnen wird.



Pulsetrains Vision reicht über den aktuellen Horizont hinaus. Der Multilevel-Inverter ist mehr als eine technische Verbesserung – er ist ein Systemwechsel. „Wir wollen das volle Potenzial heben“, so Lehnert. Die Voraussetzungen: Software, Daten, Mut zur Transformation.

Sie möchten sich den Vortrag „Wie Multilevel-Inverter die Traktionsbatterie verändern“ von Niclas Lehnert in voller Länge anschauen? Dann nutzen Sie bitte oben unseren Videoplayer.