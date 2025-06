Kalifornien: Verbrenner-Aus 2035 durch Klage von Big Oil unter Druck

Der von Konservativen dominierte Oberste Gerichtshof hat den Kraftstoffherstellern das Recht eingeräumt, die Befugnis Kaliforniens zur Festlegung eigener Emissionsstandards anzufechten, was möglicherweise einen der offensivsten Pläne zur Einführung von Elektrofahrzeugen im Land zunichte machen könnte.

Die am Freitag mit sieben zu zwei Stimmen Mehrheit getroffene Entscheidung ermöglicht die Fortsetzung der Klage gegen eine Ausnahmeregelung der Umweltschutzbehörde EPA aus dem Jahr 2022, mit der Kaliforniens Autonomie im Rahmen des Bundesgesetzes zur Luftreinhaltung wiederhergestellt worden war. Zuvor hatten Öl- und Gasunternehmen sowie 17 von Republikanern geführte Bundesstaaten gegen die Ausnahmeregelung geklagt, die es Kalifornien ermöglichte, strengere Emissionsstandards als auf Bundesebene durchzusetzen. Dazu gehörte auch der Plan des Bundesstaates, den Verkauf neuer benzinbetriebener Fahrzeuge bis 2035 einzustellen.

Richter Brett Kavanaugh, der für die Mehrheit schrieb, erklärte: „Die Regierung darf im Allgemeinen kein Unternehmen oder keine Branche durch strenge und angeblich rechtswidrige Vorschriften ins Visier nehmen und sich dann den daraus resultierenden Klagen entziehen, indem sie behauptet, dass die Ziele ihrer Vorschriften als nicht betroffene Außenstehende vom Gericht ausgeschlossen werden sollten.“

Der Weg zur Elektrifizierung bleibt steinig

Im Mittelpunkt des Streits steht die Frage, ob Unternehmen wie die Tochtergesellschaft für alternative Kraftstoffe von Valero Energy die Rechtsfähigkeit besitzen, Vorschriften anzufechten, die zwar auf die Reduzierung von Emissionen und die Förderung von Elektrofahrzeugen abzielen, aber indirekt die Geschäftsmodelle der Kraftstoffhersteller beeinträchtigen. Der Oberste Gerichtshof hob ein Urteil einer Vorinstanz auf, das die Klage aus diesen Gründen abgewiesen hatte.

Die Befugnis der EPA, Kalifornien strengere Standards zu gewähren, beruht auf jahrzehntelangen Präzedenzfällen im Rahmen des Clean Air Act, der es dem Bundesstaat aufgrund seiner gravierenden Probleme mit der Luftqualität und seiner Marktgröße ermöglicht hat, de facto als nationaler Politikmotor zu fungieren. Kalifornien wurden in der Vergangenheit über 100 solcher Ausnahmegenehmigungen gewährt.

Dieser jüngste Fall reiht sich jedoch in einen breiteren juristischen Trend ein. Die konservative Mehrheit des Gerichts hat in den letzten Jahren die Befugnisse der Regulierungsbehörden in verschiedenen Bereichen der Umweltpolitik beschnitten, darunter Urteile aus den Jahren 2022 und 2023, die die Befugnisse der EPA in Bezug auf CO2-Emissionen und Gewässerschutz geschwächt haben.

Die liberale Richterin Ketanji Brown Jackson, die zusammen mit Richterin Sonia Sotomayor eine abweichende Meinung vertrat, kritisierte die Entscheidung scharf. „Dieser Fall nährt die bedauerliche Wahrnehmung, dass finanzkräftige Interessen vor diesem Gericht leichter zu Recht kommen als normale Bürger“, schrieb Jackson und stellte die Sinnhaftigkeit der Verhandlung eines Falles in Frage, dessen Mandat in wenigen Monaten ausläuft.

Die Entscheidung kommt nur wenige Tage, nachdem US-Präsident Donald Trump eine Resolution des Kongresses unterzeichnet hat, um das Verbot von Verbrennungsmotoren in Kalifornien ab 2035 aufzuheben – eine Maßnahme, die bereits eine Klage aus Kalifornien und weiterer Bundesstaaten ausgelöst hat.

Kalifornien ist Vorreiter bei der Elektrifizierung in den USA

Für den Bereich der Elektromobilität könnten die Folgen erheblich sein. Die Nachrichtenagentur Reuters weist darauf hin, dass Kalifornien fast 12 Prozent aller Autoverkäufe in den USA ausmacht. Darüber hinaus haben seine EV-Richtlinien das Tempo für landesweite OEM-Strategien und Investitionen in die Lieferkette vorgegeben. Eine gerichtlich sanktionierte Einschränkung der Befugnisse Kaliforniens könnte zu Unsicherheit bei den langfristigen Bemühungen zur Dekarbonisierung, den ZEV-Kreditprogrammen und der OEM-Planung führen.

Die Kraftstoffhersteller argumentieren, die EPA habe ihre Kompetenzen überschritten, da die Ausnahmeregelung den Markt unfair verzerre, indem sie die Nachfrage nach flüssigen Kraftstoffen künstlich unterdrücke. Kalifornien und Umweltverbände halten dem entgegen, dass die Politik des Bundesstaates unerlässlich sei, um die Klimaziele zu erreichen und die Verbreitung von Elektrofahrzeugen in großem Maßstab zu beschleunigen.

Der Fall wird nun zur vollständigen Prüfung an die Vorinstanzen zurückverwiesen, was die rechtliche Unklarheit möglicherweise verlängert, da die Autohersteller ihre Elektrifizierungsbemühungen unter dem Eindruck regulatorischer Instabilität fortsetzen. Angesichts der bereits umstrittenen und zwischen den Bundesstaaten fragmentierten Emissionsvorschriften des Bundes vertieft die Entscheidung die Bruchlinien in der amerikanischen E-Mobilitätslandschaft an einem kritischen Punkt.

courthousenews.com, courthousenews.com (Entscheidung als PDF), reuters.com