Xpeng G6 und G9 kommen mit 400 kW Ladeleistung nach Europa

Es kommt wie erwartet: Im März hatte Xpeng die neuen Modelljahrgänge des G6 und G9 für den chinesischen Markt vorgestellt. Jetzt bringt der Volkswagen-Partner die überarbeiteten Versionen auch nach Europa. Bestellungen sollen bereits ab Mitte Juli möglich sein. Und in China kommt schon das nächste E-SUV der Marke. Zunächst aber zu den beiden Europa-Starts des G6 und G9: Die Bestellphase startet in der zweiten Julihälfte, der Verkauf im vierten Quartal, wie Xpeng mitteilt. „Technische Spezifikationen und Preise werden rechtzeitig vor Verkaufsbeginn bekanntgegeben“, heißt es weiter. Einige Angaben zur Technik macht das Unternehmen aber doch schon, um die Weiterentwicklung zu verdeutlichen. Denn beide Modelle erhalten die nächste Generation der 800-Volt-Plattform mit effizienten Siliziumkarbid-Halbleitern. Obendrein gibt es über alle Versionen hinweg eine LFP-Batterie, die mit einer Rate von 5C laden kann. Xpeng kündigt „ultraschnelles Laden von zehn auf 80 Prozent in nur rund zwölf Minuten“ an. Das ist beachtlich! Und bei LFP-Batterie wird gleichzeitig auf kritische Rohstoffe wie Kobalt und Nickel verzichtet. Auch wenn Xpeng Deutschland noch keine weiteren Daten nennt, lohnt sich der Blick auf das chinesische Modell – denn auch dort war die Laderate von 5C einer der Schwerpunkte bei der Vorstellung. In China hat das neue Modell entweder einen rund 68 oder knapp 81 Kilowattstunden großen Akku verbaut. 5C bedeutet in diesem Fall, dass der große Akku mit bis zu 400 kW geladen werden kann. Einen ähnlichen Wert hat auch BMW für die Neue Klasse angekündigt. Mit der Modellpflege hat Xpeng in China das Angebot beim G6 aber auch ausgedünnt und bietet künftig drei statt sechs Versionen an – allesamt haben Heckantrieb mit 218 kW Leistung. Schauen wir noch kurz auf den G9: In China hat auch das große SUV die 5C-LFP-Akkus erhalten, allerdings in leicht anderen Größen. Der kleine Akku kommt auf 79 Kilowattstunde, der große auf rund 93. Unabhängig von der Akku-Größe soll die Ladezeit auch beim G9 im Fenster von zehn auf 80 Prozent von derzeit 20 auf 12 Minuten sinken. Beim G9 gibt es neben einem 258 kW starken Heckantrieb auch noch einen Allrad mit 423 kW Leistung.