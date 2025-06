BYD und Octopus Energy bieten in Großbritannien ein Rundum-Paket für E-Autos an

Ein neues Angebot aus Großbritannien sorgt für Aufsehen: Der chinesische Autohersteller BYD und der Energieversorger Octopus Energy haben ein Rundum-sorglos-Paket für Elektroautos geschnürt. Es kombiniert den BYD Dolphin mit einem innovativen Stromtarif. Dabei geht es nicht nur um ein E-Auto-Leasing, sondern um ein ganzheitliches Konzept aus Fahrzeug, Stromversorgung und Netzintegration. Für eine monatliche Pauschale von 299 Pfund – umgerechnet etwa 350 Euro – erhalten Kunden ein E-Auto inklusive bidirektionaler Wallbox von Zaptec, Ladekabel, Stromtarif und Zugang zu intelligenter Ladesoftware.

Besonders interessant: Wer das Fahrzeug mindestens 20 Mal im Monat für mindestens zwölf Stunden anschließt (also üblicherweise nachts), kann ohne Aufpreis laden – eine erhebliche Ersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Stromtarifen. Die maximale Stromaufnahme ist dabei gekoppelt an die im Leasingvertrag gekoppelte Strecke pro Jahr, z.B. Strom für 5.000 Meilen.

Technisch möglich ist das durch die bidirektionale Ladefähigkeit des BYD Dolphin. Das Auto zieht also nicht nur Strom aus dem Netz, sondern speist diesen bei Bedarf auch wieder ein, Stichwort Vehicle to Grid (V2G). Octopus Energy nutzt diese Technologie, um Lastspitzen im Stromnetz auszugleichen, und kann die Ersparnisse daraus an die Kunden weitergeben.

Für die Nutzer entstehen dadurch gleich mehrere Vorteile: Sie haben planbare monatliche Kosten wie in einem Abomodell, profitieren von vergünstigten oder sogar kostenlosen Ladevorgängen und tragen aktiv zur Stabilisierung des Stromnetzes bei. Die Kombination aus Leasingfahrzeug, bidirektionalem Laden und intelligenter Steuerung über das Octopus-eigene „Kraken“-System zeigt, wie Zukunftstechnologie in der Praxis funktionieren kann.

Für BYD ist dies ein cleverer Schritt, um sich im britischen Markt zu positionieren – zumal der Dolphin besonders im urbanen Umfeld mit seiner kompakten Bauweise und Effizienz punktet. Für Octopus Energy wiederum bietet das Modell nicht nur Kundenzufriedenheit, sondern auch ein effektives Mittel, um die Energiewende voranzutreiben. Die Kundenbindung wird durch das gebündelte Angebot gestärkt, während gleichzeitig eine bessere Auslastung erneuerbarer Energien ermöglicht wird.

Bereits zuvor hatten BYD und Octopus Energy gemeinsam Angebote im Rahmen von Gehaltsumwandlungsmodellen umgesetzt, bei denen Angestellte über ihren Arbeitgeber ein BYD-Fahrzeug zu Sonderkonditionen leasen konnten. Auch spezielle Programme für Uber-Fahrer inklusive kostenloser Wallbox und besonders günstiger Ladepreise wurden erfolgreich getestet. Das neue Power Pack Bundle baut auf diesen Erfahrungen auf und bringt das Konzept nun in die Breite. Und zugleich entsteht die erste Stromnetz-schonende E-Auto-Flatrate überhaupt. Einen Haken hat die Sache aber: Nur Kunden, die nicht bereits zum Beispiel mit einer Photovoltaikanlage oder einem Batteriespeicher das öffentliche Netz mit Strom beliefern, können das Bundle nutzen.

Stella Li, Executive Vice President von BYD, sagt: „Wir freuen uns sehr, unser V2G-Projekt mit Octopus Energy und Kraken offiziell zu starten. Gemeinsam mit Octopus Energy ermöglichen wir EV-Besitzern, eine aktive Rolle im Energieökosystem zu spielen, Kosten zu senken und die Widerstandsfähigkeit erneuerbarer Energiesysteme zu erhöhen.“ Und Greg Jackson, Gründer der Octopus Energy Group, sagt: „Bidirektionales Laden ist ein echter Gamechanger – für Fahrer*innen und das Stromnetz. Indem ein Teil der Batteriekapazität zum Ausgleich des Stromnetzes genutzt wird, können wir kostenfreies Fahren ermöglichen. V2G wird unser Energiesystem revolutionieren und die Kosten weiter senken.“

Für den deutschen Markt hat das britische Modell durchaus Vorbildcharakter. Künftig könnten auch hierzulande ähnliche All-inclusive-Angebote entstehen, die nicht nur den Besitz eines Elektroautos erleichtern, sondern durch intelligente Netzintegration echte Mehrwerte bieten. Dafür müssten nur noch die regulatorischen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Wer künftig bereit ist, sein Fahrzeug als aktiven Teil ins Stromsystem zu integrieren, profitiert dann von attraktiven Tarifen und unterstützt gleichzeitig die Energiewende.

octopus.energy, bydmedia.com, octopusev.com (Vertragsbedingungen)