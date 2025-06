Ehemaliger Saarland-Hoffnungsträger Wolfspeed meldet Insolvenz an

Im Mai gab Wolfspeed bekannt, dass es mit wirtschaftlicher Unsicherheit konfrontiert sei, auch aufgrund der politischen Lage in den USA, deren sich ändernde Handelspolitik die Branche unter Druck setze. Die finanzielle Situation hatte sich jedoch wahrscheinlich schon viel früher verschlechtert, da das Unternehmen bereits im Oktober 2024 bekannt gegeben hatte, dass es den geplanten Bau einer Halbleiterfabrik zusammen mit ZF in Ensdorf im Saarland auf Eis legen werde. Die Fabrik war Anfang 2023 angekündigt worden und sollte Halbleiter für Kunden wie Mercedes liefern.

Nun hat Wolfspeed eine Vereinbarung zur Restrukturierung ausgearbeitet, die eine neue Finanzierung in Höhe von 275 Millionen US-Dollar durch einige bestehende Gläubiger vorsieht und dazu beitragen soll, die Schulden um 4,6 Milliarden US-Dollar zu reduzieren. Der Plan muss noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden, aber das Unternehmen hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis zum Ende des dritten Quartals dieses Jahres aus der Insolvenz herauszukommen. Laut Reuters verfügte Wolfspeed im März über „etwa 1,33 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und etwa 6,5 Milliarden US-Dollar an Verbindlichkeiten”.

„Nach der Bewertung potenzieller Optionen zur Stärkung unserer Bilanz und zur Optimierung unserer Kapitalstruktur haben wir uns zu diesem strategischen Schritt entschlossen, da wir glauben, dass Wolfspeed damit für die Zukunft bestmöglich aufgestellt ist”, sagte Robert Feurle, Chief Executive Officer von Wolfspeed. „Wolfspeed verfügt über enorme Kernkompetenzen und großes Potenzial. Wir sind ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Siliziumkarbid-Technologie mit einer außergewöhnlichen, speziell entwickelten, vollautomatisierten 200-mm-Fertigungsanlage, die unseren Kunden innovative Produkte liefert. Eine stärkere finanzielle Basis wird es uns ermöglichen, uns intensiv auf Innovationen in schnell wachsenden Branchen zu konzentrieren, in denen Elektrifizierung, Qualität, Langlebigkeit und Effizienz von größter Bedeutung sind.“

In der Zwischenzeit wird das Unternehmen seinen Betrieb und die Lieferung seiner Produkte fortsetzen und „im Rahmen des normalen Geschäftsverlaufs weiterhin Lieferanten für während des Umstrukturierungsprozesses gelieferte Waren und Dienstleistungen über einen All-Trade Motion bezahlen“.

