Mercedes-Benz Trucks bietet aufbereitete Tauschbatterien für E-Lkw der ersten Generation

Mit der Einführung der neuen Hochvolt-Tauschbatterie CB400 baut Mercedes-Benz Trucks sein Angebot an Ersatzteilen für Batterie-elektrische Lkw aus. Den Akku bezeichnet der Hersteller als „Genuine Reworked Battery“, sprich: eine vom Unternehmen selbst wieder aufbereitete Gebrauchtbatterie. Sie soll das Leben der ersten E-Lkw-Generation des Herstellers verlängern. Denn: Obwohl die Produktion der Modelle eActros 300 und 400 aus der ersten Generation zum Ende des Jahres eingestellt wird, bleibt der Bedarf nach Ersatzteilen natürlich bestehen. Auch für den eEconic – ein Ableger des Duos für den kommunalen Einsatz – ist der CB400-Akku erhältlich.

Von der Einführung der Tauschbatterie erhofft sich Mercedes-Benz Trucks, „den Lebenszyklus von Hochvoltbatterien zu verlängern, natürliche Ressourcen zu schonen und den CO₂e-Fußabdruck deutlich zu reduzieren“. Das Projekt ist im Kompetenzzentrum emissionsfreie Mobilität (KEM) in Mannheim angesiedelt – „in unmittelbarer Nähe zur Serienfertigung“, wie es heißt. „Dort werden gebrauchte CB400-Batterien aus Kundenfahrzeugen zurückgenommen, demontiert, gründlich gereinigt und nach aktuellen Serienstandards aufbereitet.“ Dabei betont das Unternehmen, dass die Batterien in Funktionalität und Sicherheit dem Serienstandard entsprechen. So wird etwa jeder Akku mit einer aktuellen Softwareversion ausgestattet und durchläuft bestimmte Funktions- und Dichtheitsprüfungen. Auch die Teilegarantie des Herstellers greift bei den aufbereiteten Batterien.

„Mit dem CB400-Tauschkonzept bieten wir unseren Kunden eine kosteneffiziente und nachhaltige Lösung, die hochwertige Komponenten wiederverwendet und so den Ressourcenverbrauch und die Treibhausgasemissionen senkt – bei gleichbleibend hoher Qualität“, bekräftigt Christian Vrbek, Teamleiter Remanufacturing Zero Emission Vehicles im Aftersales bei Daimler Truck.

Mit dem neuen Angebot will das Unternehmen auch die Grundlage für zukünftige Tauschlösungen schaffen. So fließen die Erkenntnisse aus dem CB400-Projekt nach Herstellerangaben bereits in die Entwicklung der nächsten Generation – wie der CEB500-Batterie für den Mercedes-Benz eActros 600 – ein. Begonnen hatten die Überlegungen zur Tauschbatterie übrigens 2021 im Zuge einer studentischen Arbeit. Im Anschluss legten die Verantwortlichen ein interdisziplinäres Innovationsprojekt auf, das ihnen heute als Blaupause für die Wiederaufbereitung von Hochvoltbatterien im Nutzfahrzeugsektor dient. Und: Die Nähe zum Battery Technology Center in Mannheim soll dafür sorgen, die bisherigen Erfahrungswerte zu diesem Thema auch wieder direkt in die Weiterentwicklung neuer Batterieplattformen einfließen zu lassen.

daimlertruck.com