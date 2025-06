Blink Charging ernennt Alex Calnan zum neuen Europachef

Wie der britische Ladenetzbetreiber mitteilt, verlässt Miko de Haan das Unternehmen. Gründe für sein Ausscheiden werden jedoch nicht genannt. Dafür macht Mike Battaglia, Präsident und CEO von Blink, deutlich, wie wichtig de Haan für das Unternehmen war: „Blink ist Miko de Haan unendlich dankbar für den Einfluss, den er während seiner Zeit als President of Europe Operations hatte. Seine Führung war ausschlaggebend für die Ausweitung unserer Präsenz von einem lokalen Unternehmen zu einem bedeutenden Akteur in der gesamten Region“, so Battaglia.

Laut Battaglia spielte de Haan eine zentrale Rolle beim Aufbau der internationalen Aktivitäten von Blink Charging. Wohin es ihn zieht, geht aus der Mitteilung ebenfalls nicht hervor. Klar ist jedoch: Alex Calnan übernimmt die Leitung des Europageschäfts. Unmittelbar vor seinem Eintritt bei Blink war Calnan Mitbegründer und Geschäftsführer von EB Charging – einem Unternehmen, das 2022 von Blink übernommen wurde.

Ab dem 1. Juli soll Calnan, der zuletzt als Managing Director UK bei Blink tätig war, dann als Managing Director of Europe die Aktivitäten des Unternehmens in ganz Europa koordinieren – einschließlich Großbritannien, Irland, Belgien und den Niederlanden. Sein Dienstsitz bleibt der britische Hauptsitz von Blink in St. Albans (Hertfordshire). „Unterstützt wird er dabei vom bestehenden europäischen Führungsteam von Blink“, heißt es weiter.

„Ich fühle mich geehrt, dass ich ausgewählt wurde, die europäischen Strategien und die Entwicklung von Blink zu leiten, während wir weiter expandieren und unsere hochmodernen EV-Ladelösungen hier und auf der ganzen Welt anbieten“, so Calnan. Und weiter: „Ich freue mich auch darauf, weiterhin mit dem leidenschaftlichen und sachkundigen Team von Blink zusammenzuarbeiten, während wir unsere Technologie und Dienstleistungen weiter verbessern und aufwerten und gleichzeitig innovative neue Kooperationen und Engagements im öffentlichen und privaten Sektor in ganz Europa eingehen.“

Dass an die Personalie Calnan offenbar auch hohe Erwartungen geknüpft sind, verdeutlicht Mike Battaglia: „Wir sind überzeugt, dass Alex die richtige Person ist, um unser Europageschäft zu leiten, unsere Strategie umzusetzen und selektiv in ganz Europa zu expandieren. Er wird eine strikte finanzielle Disziplin mitbringen, unsere globalen Geschäftsziele unterstützen und weiterhin Mehrwert für unsere Stakeholder schaffen.“

Ob dies gelingen kann, muss sich erst noch zeigen. Blink Charging steht vor einem großen Umbruch. Im September 2024 hatte Blink Charging bereits die Entlassung von 14 Prozent seiner weltweiten Belegschaft verkündet. Im Mai teilte das Unternehmen dann jedoch mit, dass bis zum Ende des dritten Quartals die weltweite Belegschaft des Unternehmens um etwa 20 Prozent reduziert werden soll. Die „schwierige, aber notwendige Reduzierung der weltweiten Belegschaft“ wurde zu dem Zeitpunkt mit dem strategischen Umstrukturierungsplan „BlinkForward“ begründet. Dessen Ziel ist es, die Betriebseffizienz zu verbessern und das Unternehmen für „nachhaltiges langfristiges Wachstum und Rentabilität auf dem sich entwickelnden globalen Markt“ zu positionieren. Nähere Details hierzu wurden aber nicht genannt. So gab Blink Charging – wie übrigens auch im September 2024 – nicht an, wie viele der Angestellten von dem Stellenabbau betroffen sind und wo.

blinkcharging.com