Mit dem Summer Pass: Allego reduziert DC-Ladepreise um 30 Prozent

Allen europäischen Elektroauto-Fahrern steht das Angebot allerdings nicht zur Verfügung. Nur wer seinen Wohnsitz in Deutschland, Österreich, Belgien, Estland, Lettland, Litauen, Finnland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Spanien, Polen, Dänemark, Schweden oder Großbritannien hat, kann von dem Preisnachlass profitieren.

Um den Rabatt zu erhalten, muss zudem auf der eigens dafür ins Leben gerufenen Plattform ein Abonnement (nur bis zum 1. September möglich) abgeschlossen werden. In allen Ländern der Eurozone ruft Allego hierfür eine monatliche Grundgebühr in Höhe von 11,99 Euro auf. Für polnische Nutzer beträgt diese 49 Złoty. In Dänemark sind es hingegen 89 dänische Kronen, in Schweden 129 schwedische Kronen und in Großbritannien 9,99 Pfund. Über die Allego-eigene App „Smoov“ kann der „Summer Pass 2025“ nicht gebucht werden. Sollte Plug & Charge aktiviert sein, führt auch das dazu, dass der Ladevorgang direkt startet, der Rabatt aber nicht angerechnet wird.

Wer sich nun über das Webportal für ein Abonnement entscheidet, kann ab sofort bis zum 30. September 2025 einen Rabatt von 30 Prozent auf den lokal geltenden Ad-hoc-Preis an einem der 5.000 Allego-Schnellladepunkten in Europa erhalten. Aber: nur an DC-Ladepunkten. An AC-Lademöglichkeiten gelten weiterhin die regulären Preise. Für Deutschland und Österreich sind das 0,60 Euro/kWh. Die rabattierten Ladepreise zu den Ad-hoc-Tarifen gestalten sich zumindest für Deutschland und Österreich wie folgt:

DC (50 kW) DC (50 kW, rabattiert) DC (> 50 kW) DC (> 50 kW, rabattiert) Deutschland 0,63 Euro/kWh 0,44 Euro/kWh 0,729 Euro/kWh ca. 0,51 Euro/kWh Österreich 0,63 Euro/kWh 0,44 Euro/kWh 0,73 Euro/kWh 0,51 Euro/kWh

Hinweis: Nach einer Ladezeit von 45 Minuten kommt eine Blockiergebühr in Höhe von 0,246 Euro/Minute in Deutschland und 0,248 Euro/Minute in Österreich obendrauf.

Neben den eigenen Schnellladesäulen gewährt Allego den Rabatt auch an Ladepunkten ausgewählter Partner. „Der Rabatt gilt für DC- und HPC-Ladegeräte im Besitz von Allego sowie für ausgewählte Partnernetzwerke im Rahmen einer kommerziellen Vereinbarung (einschließlich EV Cars und Faolan, falls zutreffend)“, heißt es. Auch Carrefour-Standorte in Frankreich zählt der niederländische Ladeinfrastruktur-Betreiber auf. Um alle für den Rabatt berechtigten Standorte sehen zu können, hält Allego im Webportal eine interaktive Karte bereit.

globenewswire.com, allego.eu, allego.eu (PDF, Bedingungen)