COBCO eröffnet Batteriematerial-Fabrik in Marokko

COBCO ist ein Gemeinschaftsunternehmen des marokkanischen Investmentfonds Al Mada und des chinesischen Batterie-Materialherstellers CNGR Advanced Materials. Die erste Fabrik des Unternehmens ist nun laut Reuters in Jorf Lesfar rund 125 Kilometer südlich von Casablanca eröffnet worden. Die Pläne für den Bau dieser Produktionsstätte hatten die Gesellschafter bereits 2023 publik gemacht und dabei betont, vor Ort die Verarbeitung nationaler Rohstoffe (insbesondere Kobalt, Phosphat und Mangan) zu Batteriekomponenten anzustreben.

Der Fokus liegt dabei auf der Herstellung von NCM- und LFP-Kathodenmaterialien bzw. Vorprodukten, wobei die Fertigung von LFP-Komponenten erst beginnen soll, „sobald sich ein regionales Ökosystem für LFP-Batterien herausgebildet hat“, so das Unternehmen. Dennoch ist weiterhin von einer angestrebten Jahreskapazitäten von 120.000 Tonnen für NCM-Vorprodukte und von 60.000 Tonnen für LFP-Vorprodukte in „Phase 1“ die Rede. Produziert wird laut früheren Statements hauptsächlich für den Export, um die große Nachfrage in Europa und Amerika zu decken.

Jorf Lasfar liegt direkt an der Atlantikküste, in El Jadida ist zudem ein Seehafen verfügbar. Bisher ist Jorf Lasfar vor allem für das größte Kohlekraftwerk des Landes bekannt.



