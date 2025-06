Eleport expandiert in Kroatien und Slowenien und kooperiert mit Ampeco

Die wichtigste strategische Ankündigung ist die Partnerschaft von Eleport mit dem bulgarischen Softwareanbieter Ampeco, in deren Rahmen die beiden Unternehmen eine einheitliche Lade-App für ihre Kunden auf den Markt bringen werden. Diese App wird Suchfunktionen für Ladegeräte, flexible Preisoptionen, Zusammenfassungen der Ladevorgänge und andere Funktionen enthalten, die das Leben von Elektroautofahrern erleichtern.

Derzeit ist geplant, die App im Sommer 2025 in Kroatien – dem neuesten Markt von Eleport – einzuführen und anschließend in der gesamten Region auszurollen. Eleport gibt als Ziel an, „eine einzige App zu entwickeln, die Reisen von der Ostsee bis zur Adria ohne Probleme ermöglicht“, sodass Elektroautofahrer mit einer einzigen App von Estland – dem Heimatmarkt von Eleport – nach Kroatien reisen können. Derzeit umfasst das Netzwerk von Eleport Ladestationen in Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowenien und Kroatien – weitere Märkte wie die Slowakei, Tschechien und Österreich sollen im Laufe dieses Jahres hinzukommen.

Jakub Miller, CEO von Eleport, sagte über die neue App: „Sie ermöglicht es uns, in jedem Land, in dem wir tätig sind, das gleiche nahtlose und schnelle Ladeerlebnis zu bieten..Mit einer einzigen App und einer einheitlichen Plattform können Fahrer von Elektrofahrzeugen nun problemlos über Grenzen hinweg reisen.“

Die Partnerschaft mit Ampeco kommt vor dem Hintergrund der anhaltenden Expansion von Eleport sowohl in den baltischen Ländern als auch in Mitteleuropa zustande. Kroatien, das erste Land, in dem die App eingeführt wird, soll mit einer Schnellladekapazität für bis zu 12 Elektrofahrzeuge in der Stadt Zadar zum Standort des „bislang größten Ladeparks“ von Eleport werden.

Zusammen mit Slowenien ist Kroatien eines der Länder, die an der kürzlich angekündigten Partnerschaft von Eleport mit der Supernova Group beteiligt sind, in deren Rahmen Eleport bis zu 200 ultraschnelle Ladestationen an 30 Einzelhandelsstandorten in beiden Ländern installieren wird. Die ersten Installationen sollen im Juni und Juli 2025 an sechs Standorten in Betrieb genommen werden, darunter Supernova Jastrebarsko, Supernova Garden Mall, Supernova Zadar, Supernova Šibenik, Branimir Mingle Mall in Kroatien und Supernova Ljubljana Rudnik in Slowenien.

Eleport gibt an, dass die Partnerschaft schließlich auf alle 30 Supernova-Standorte in Kroatien und Slowenien ausgeweitet werden soll, wobei 98 Prozent der neuen Ladestationen Ultraschnellschnelllader mit bis zu 400 kW Leistung sein werden. Dies folgt auf die Übernahme des österreichischen Ladeunternehmens TurboVolt im Jahr 2024, die die Expansion von Eleport in diese Länder vorangetrieben hat. Supernova war ursprünglich TurboVolt-Kunde mit zunächst drei Standorten, die Partnerschaft wird nun deutlich ausgebaut.

