Foxconn könnte Fuso mit Elektrobussen beliefern

Foxconn steht angeblich kurz vor dem Abschluss eines Liefervertrags mit der Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (kurz: Fuso) über vollelektrische Busse, berichtet das japanische Portal Nikkei. Sollte dies bestätigt werden, würde Fuso mit zwei von Foxconn entwickelten Modellen – dem Model T mit ca. zwölf Metern Länge und dem Microbus Model U – in das Segment der Batterie-elektrischen Busse einsteigen. Das Model U wurde im Oktober letzten Jahres vorgestellt, während das Model T bereits 2021 präsentiert wurde.

Die Fahrzeuge würden unter dem Namen Mitsubishi Fuso neu vermarktet und verkauft werden, und beide Seiten erwägen die Gründung eines neuen Unternehmens zur Verwaltung des Projekts. Dieser Schritt wäre ein wichtiger Meilenstein für Foxconn, das seine Präsenz im Bereich E-Mobilität über Taiwan hinaus ausbauen möchte, wo das Modell T seit 2022 auf lokalen Buslinien im Einsatz ist.

Die potenzielle Vereinbarung wäre außerdem die zweite Zusammenarbeit von Foxconn im Bereich Elektrofahrzeuge in Japan. Im Mai unterzeichnete der Konzern – offiziell bekannt als Hon Hai Precision Industry – eine Absichtserklärung mit Mitsubishi Motors über die Lieferung einer maßgeschneiderten Version seines Elektro-Crossovers Model B. Wichtig dabei zu wissen: Mitsubishi Motors war zwar einst die Muttergesellschaft von Mitsubishi Fuso, der Lkw-Hersteller gehört aber seit Jahren zu Daimler Truck.

Laut Nikkei betonte der Foxconn-Vorstandsvorsitzende Young Liu auf der Hauptversammlung im Mai die EV-Strategie des Unternehmens und erklärte, „dass das Unternehmen das EV-Geschäft zu einem weiteren Wachstumsmotor machen wird”. Auf Fragen zu neuen Partnerschaften hin fügte Liu hinzu, dass die Vorbereitungen für eine weitere Vereinbarung „fast abgeschlossen“ seien.

Das Model T und das Model U sollen laut dem Bericht 2027 in Japan auf den Markt kommen, allerdings wurde noch kein Produktionspartner bekannt gegeben. Im April kündigte Foxconn seine Absicht an, beide Modelle auf den japanischen Markt zu bringen, nannte jedoch keine lokalen Kooperationspartner.

Gleichzeitig verändert sich die Wettbewerbslandschaft für Elektrobusse in Japan: Daimler Truck will Mitsubishi Fuso kommendes Jahr mit Hino Motors, einer Tochtergesellschaft von Toyota, fusionieren, und Präsident Karl Deppen deutete an, dass „mit anderen Partnern“ weitere Elektrobusprojekte laufen. Unterdessen haben Konkurrenten wie BYD und EV Motors Japan bereits einen frühen Markteintritt geschafft, oft unter Nutzung chinesischer Fertigungskapazitäten.

nikkei.com