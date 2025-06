CAM-Material: Rock Tech strebt Europa-Deal mit Chinas Hersteller Ronbay an

Beide Seiten haben eine strategische Absichtserklärung unterzeichnet, um das Potenzial einer Kooperation auszuloten. Im Zentrum der angestrebten Partnerschaft steht die langfristige Lieferung von batteriefähigem Lithiumhydroxid durch Rock Tech an Ronbays europäische Kathodenproduktionsstätten. Im Gegenzug will Ronbay direkte Unterstützung leisten, um eine zügige Weiterentwicklung von Rock Techs Lithium-Konverter in brandenburgischen Guben sicherzustellen. Diese Unterstützung könnte technische Ressourcen aber auch potenzielle Investitionen umfassen.

Ronbay ist ein CAM-Produzent mit Hauptsitz im chinesischen Ningbo. Zu den bekannten Beziehern des CAM-Materials in China gehört etwa der chinesische Batteriehersteller WeLion. In Europa will Ronbay bald eine Anlage in Polen in Betrieb nehmen. Unter anderem zu dieser könnte Rock Tech künftig das Vorläufermaterial aus Guben liefern. In der aktuellen Mitteilung wird Ronbay als Spezialist für die Forschung, Produktion und Vertrieb von Kathodenmaterialien für Lithium- und Natriumbatterien bezeichnet. Sein Produktportfolio soll „mittel- und hochnickelige ternäre Kathodenmaterialien, Lithium-Mangan-Eisenphosphat (LMFP), Kathodenmaterialien für Natrium-Ionen-Batterien sowie Vorläufermaterialien für Kathoden (pCAMs)“ umfassen.

In Polen wird Ronbay übrigens ansässig, weil das Unternehmen dort den Standort einer ehemaligen Johnson Matthey-Kathodenmaterialfabrik in Konin übernommen hat. „Die grundlegende Infrastruktur ist vorhanden, einschließlich Fabrikgebäuden, Laborgebäuden und Nebenanlagen, und die erforderlichen Umweltprüfungen wurden durchgeführt“, heißt es zum aktuellen Stand. In einer ersten Ausbaustufe soll die Anlage bald 25.000 Tonnen mittel- und hochnickelhaltige ternäre Materialien hervorbringen. Die Installation des Equipments soll im laufenden Jahr abgeschlossen und der kommerzielle Betrieb 2026 gestartet werden.

„Ronbays Interesse an lokal in Europa produziertem Lithium ist ein klares Signal für die strategische Ausrichtung. Diese Partnerschaft wird als Katalysator wirken, dass unser gemeinsames Engagement für den Aufbau einer widerstandsfähigen Batteriewertschöpfungskette in Europa beschleunigt und verstärkt“, sagt Mirco Wojnarowicz, CEO von Rock Tech Lithium. „Mit Ronbays technischer Expertise und lokalen CAM-Aktivitäten in Europa steigern wir unsere Fähigkeit, die Umsetzung zu beschleunigen und den Betrieb effizienter zu skalieren.“

„Das europäische Projekt von Ronbay stellt einen entscheidenden Schritt in unserer globalen Strategie dar. Unsere Partnerschaft mit Rock Tech wird die Lokalisierung der Rohstoffversorgung für das Projekt beschleunigen und unsere Präsenz auf dem europäischen Markt weiter stärken“, sagt der Leiter Supply Chain bei Ronbay.



boerse.de, rocktechlithium.com