Erfurter Verkehrsbetriebe nehmen erste E-Busse in Betrieb

Grundlage zur Beschaffung der ersten E-Gelenkbusse war eine Machbarkeitsstudie, die die Erfurter Verkehrsbetriebe (EVAG) zusammen mit dem TÜV Rheinland durchgeführt haben. Im Ergebnis wurden sogenannte „Volllader“-Busse empfohlen, die ohne Zwischenladung einen gesamten Einsatztag im Linienbetrieb bewältigen können.

Nun sind die drei bestellten MAN Lion’s City 18 E bei den Erfurter Verkehrsbetrieben eingetroffen. Die Busse verfügen über zwei E-Motoren mit einer Gesamtleistung von 400 kW. Ihre Energie erhalten sie aus acht Batteriepaketen, die zusammen auf 640 kWh kommen. Die EVAG geben eine Reichweite von über 200 Kilometern „mit einer vollständigen Batterieladung im Linienbetrieb (voll besetzt, beheizt bzw. gekühlt)“ an. Sind die Batterien leer, sollen sie sich in vier bis fünf Stunden wieder aufladen lassen – überwiegend nachts an den drei Ladesäulen, die bereits 2024 auf dem EVAG-Betriebshof installiert wurden.

Es sind die drei ersten E-Busse in der Flotte der Erfurter Verkehrsbetriebe, die künftig auf den Linien 9, sowie 51 und 60 unterwegs sein sollen. „Unsere Bahnen fahren seit 15 Jahren zu 100 Prozent mit Ökostrom. Dass nun auch die ersten Busse elektrisch unterwegs sind, ist ein logischer und notwendiger Schritt, um als SWE die gesetzten Klimaziele bis 2045 zu erreichen“, so Peter Zaiß, Geschäftsführer der Stadtwerke Erfurt. „Als kommunales Verkehrsunternehmen tragen wir Verantwortung, nicht nur für pünktliche Busse, sondern auch für die Zukunft der Stadt. Mit den E-Bussen gehen wir diesen Weg entschlossen weiter“, ergänzt EVAG-Vorstand Mario Laube.

Die drei Elektrobusse waren Teil einer Fahrzeugbestellung aus dem Jahr 2023. Neben den E-Fahrzeugen wurden auch zehn Hybrid-Gelenk- und zwei Hybrid-Solobusse angeschafft. Insgesamt wurden 7,1 Millionen Euro investiert. Für die drei E-Gelenkbusse hat Erfurt eine Förderung in Höhe von rund 700.000 Euro erhalten. Angaben zu den Kosten der E-Busse und der Ladeinfrastruktur werden jedoch keine gemacht.

Klar ist hingegen, dass im Zuge der Neuanschaffung über die nächsten drei Jahre zwölf alte Diesel-Busse abgelöst werden sollen. „Sie haben eine Laufleistung zwischen 800.000 und 1.000.000 Kilometern erreicht und werden verkauft“, heißt es. Wie die Stadt Erfurt mitteilt, besteht die EVAG-Flotte mit den drei rein elektrischen Bussen derzeit aus 77 Fahrzeugen – über alle Antriebsarten hinweg. Ob und wann weitere E-Busse hinzukommen könnten, geht aus den Mitteilungen allerdings nicht hervor.

evag-erfurt.de, erfurt.de