Gebrüder Weiss setzt Fuso eCanter für Lieferungen auf der letzten Meile in Kroatien ein

Jedes der Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 8,55 Tonnen verfügt über einen 129-kW-Elektromotor in Kombination mit einem L-Batteriepaket, das eine Reichweite von bis zu 200 Kilometern zwischen den Ladevorgängen ermöglicht. Die Lkw sind mit einer Standardkabine, einem digitalen Kombiinstrument und einem 7-Zoll-Multimedia-Touchscreen-Display ausgestattet. Für den Komfort des Fahrers sorgen eine automatische Klimaanlage, ein beheizbares Lenkrad und eine beheizbare Windschutzscheibe.

Beide Fahrzeuge sind mit einem Spurhalteassistenten, dem aktiven Bremsassistenten 6, einem Totwinkel-Informationssystem und einer Rückfahrkamera ausgestattet. Der dünnwandige Kastenaufbau verfügt über eine Dhollandia-Ladebordwand mit einer Tragkraft von 1.500 kg. Die Fuso-Mutter Daimler Truck betont, dass der eCanter aufgrund seiner kompakten Abmessungen, seiner hohen Wendigkeit und seines beträchtlichen Ladevolumens besonders für den städtischen Verteilerverkehr geeignet ist.

Gebrüder Weiss beschäftigt mehr als 8.600 Mitarbeiter an 180 Standorten in 34 Ländern und ist seit 2000 in Kroatien präsent. Das österreichische Unternehmen betreibt derzeit über 50 Fahrzeuge mit alternativen Antrieben in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Ungarn, Tschechien und Kroatien von Schwerlast-Lkw bis hin zu Elektro-Transportern als Teil seines Engagements, den Anteil alternativer Antriebe in seiner Flotte schrittweise zu erhöhen. Wir hatten zuletzt über den Einsatz von E-Transportern bei Gebrüder Weiss in Ungarn berichtet.

daimlertruck.com