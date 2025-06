„Summer Pass“: Allego gibt 30% Rabatt / Deutsches Ladenetz wächst um 17%

Allego hat mit dem Summer Pass 2025 eine zeitlich begrenzte Rabattaktion für Schnellladevorgänge ins Leben gerufen. Nutzer, die sich bis spätestens zum 1. September auf einer speziellen Online-Plattform anmelden, erhalten damit bis Ende September einen Preisnachlass von 30 Prozent auf den lokal geltenden Ad-hoc-Tarif – und das an über 5.000 DC-Ladepunkten von Allego in ganz Europa sowie an ausgewählten Partner-Standorten. Voraussetzung ist ein Wohnsitz in einem von 15 ausgewählten Ländern, darunter Deutschland, Österreich, die Niederlande, Frankreich und das Vereinigte Königreich. Die Kosten für das Abonnement variieren je nach Land. In Deutschland beträgt die monatliche Grundgebühr 11,99 Euro. Wichtig: Der Summer Pass kann ausschließlich über das Webportal von Allego gebucht werden – nicht in der Allego-App Smoov. Wer Plug & Charge nutzt, erhält den Rabatt ebenfalls nicht, da in diesem Fall automatisch der reguläre Tarif belastet wird. Der Rabatt gilt ausschließlich für DC-Ladepunkte – also Schnelllader – während die Preise für AC-Normallader unverändert bleiben. Für Deutschland und Österreich bedeutet das konkret: Statt 63 Cent pro Kilowattstunde zahlen Nutzer mit dem Summer Pass 44 Cent an DC-Ladern mit 50 kW Leistung. Bei Ladepunkten über 50 kW reduziert sich der Preis von 73 auf 51 Cent pro Kilowattstunde. Nach einer Ladezeit von 45 Minuten wird allerdings eine Blockiergebühr fällig: In Deutschland liegt diese bei rund 25 Cent pro Minute. Auch Partner-Standorte sind von der Aktion umfasst – darunter die Parkflächen der Carrefour-Supermärkte in Frankreich. Eine interaktive Karte im Webportal zeigt, an welchen Ladepunkten der Rabatt greift. Ob Allego mit diesem Summer Pass viele Kunden hinter dem Ofen hervorlocken kann, ist aber fraglich. Denn 11 Euro 99 Grundgebühr zahlt man auch beim teuersten IONITY-Tarif. Passend zum Thema Schnellladen liefert die Bundesnetzagentur übrigens aktuelle Zahlen zur öffentlichen Ladeinfrastruktur in Deutschland – und die zeigen ein deutliches Wachstum. Zum 1. Juni 2025 waren rund 169.000 öffentliche Ladepunkte in Betrieb. Davon waren rund 128.000 AC- und fast 39.000 DC-Ladepunkte. Damit ist das deutsche Ladenetz im Jahresvergleich um 17 Prozent gewachsen.