Tesla setzt offenbar seinen Leiter für USA und Europa ab

Omead Afshar rückte im Tesla-Management im Herbst vor, um das Geschäft von Tesla in den USA und Europa zu leiten. Tesla hat die Personalie zwar nie offiziell bestätigt, es gab für die Beförderung von Afshar im Oktober aber glaubwürdige Berichte aus den USA. Der Manager galt als einer der engsten Vertrauten von CEO Elon Musk und arbeitete seit 2017 für Tesla.



Zu seinen Personalien und Hierarchien äußert sich Tesla öffentlich so gut wie gar nicht. Nach außen wird Tesla nur von drei Führungskräften vertreten: Neben Musk selbst als CEO sind das der Finanzvorstand Vaibhav Taneja und Tom Zhu, Senior Vice President für den Automobilbereich. Zhu, der lange Zeit als interner Hoffnungsträger galt, ist laut einem früheren Bericht des Wall Street Journal Anfang 2024 nach China zurückgekehrt und füllt seine Rolle von dort aus. Afshar soll daraufhin einige Aufgaben, die vorher bei Zhu gelegen haben, in seiner neuen Doppelrolle in Nordamerika und Europa übernommen haben. Er habe direkt an Elon Musk berichtet, heißt es.

Ein konkreter Arbeitsauftrag für Afshar war zwar nie bekannt, allerdings dürfte ihm zum Verhängnis geworden sein, dass die Verkaufszahlen in beiden Regionen rückläufig sind. Vor allem in Europa ist die Nachfrage stark eingebrochen: Seit Jahresanfang um 45 Prozent, wobei es seit Mai ganz leichte Erholungstendenzen gibt. Branchenbeobachter führen die Schwäche des Elektroauto-Pioniers auf die alternde Modellpalette, die zunehmende chinesische Konkurrenz und die rechtslastigen politischen Aktivitäten von CEO Musk zurück.

Afshar soll bei Tesla zuletzt ein Team von mehr als einem halben Dutzend Managern geleitet haben. Laut „Handelsblatt“-Informationen wurde er aber am Donnerstag konzernintern nicht mehr als aktiver Mitarbeiter geführt. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über den Abgang berichtet.

Nach seinem Einstieg bei Tesla vor sieben Jahren war Afshar zunächst in Musks Büro tätig – erst als Project Manager, später als Projekt Director. Seit Juli 2020 ist seine Positionsbeschreibung bei LinkedIn mit einem Smiley mit Cowboy-Hut besetzt – er war rund um den Bau der Giga Texas aktiv. Zuletzt war er Vice President für die Bereiche Produktion und Vertrieb. Laut dem Magazin Forbes soll er von Musk selbst entlassen worden sein.

Bei Tesla gab es schon jeher eine höhere Personalfluktuation, auch im Top-Management. Der letzte große Abgang war im Sommer 2023 der langjährige Finanzvorstand Zach Kirkhorn. Für Schlagzeilen gesorgt hat auch die Suspendierung des gesamten Supercharger-Teams von Rebecca Tinucci im Frühjahr 2024 – Tinucci arbeitet inzwischen für Uber.



handelsblatt.com, forbes.com, bloomberg.com