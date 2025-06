OMV und Prazska Energetika bauen Schnellladenetz in Tschechien aus

Die Zusammenarbeit zwischen OMV und Pre Point, einer Marke des tschechischen Energieversorgers Prazska Energetika, begann bereits im Jahr 2020, als die ersten Schnelllader von Pre Point an OMV-Tankstellen in Betrieb gingen. Inzwischen stehen an 46 OMV-Standorten landesweit insgesamt 185 Ladepunkte zur Verfügung, von denen jedoch nicht alle Pre Point zugeordnet sind.

Nun haben beide Unternehmen eine Vertiefung ihrer Zusammenarbeit beim Ausbau der Ladeinfrastruktur angekündigt. Bis 2030 sollen 113 neue Schnellladesäulen mit Leistungen zwischen 300 und 400 kW entstehen, die insgesamt 168 CCS-Ladepunkte bereitstellen sollen. Geplant sind darunter auch vier Ladeparks in Prag, die jeweils sechs High Power Charger mit bis zu 400 kW erhalten sollen.

Vorrangig ist der Aufbau der 113 neuen Ladestationen an 48 neuen und bestehenden OMV-Tankstellen geplant. Neben den OMV-Standorten wollen das Mineralölunternehmen und Prazska Energetika auch an ausgewählten Standorten der Supermarktkette Billa Schnelllader aufstellen. Nähere Details dazu gibt es bislang nicht.

Noch muss das Vorhaben allerdings von den Behörden genehmigt werden. Wie OMV mitteilt, wird die Genehmigung jedoch bereits in Kürze erwartet. Im Anschluss wollen das Mineralölunternehmen und der Energiekonzern im Rahmen des Projekts „Investitionen, Standortauswahl und Entwicklungsplanung koordinieren“.

