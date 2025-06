ZF startet E-Motor-Produktion für SELECT-Plattform

Der Asynchronmotor (ASM), der bei ZF Electrified Powertrain Technologies (Hangzhou) Co., Ltd. vom Band läuft, sei auf „hohe Leistung, verbesserte Effizienz und kostengünstige Herstellung ausgelegt“, wie ZF mitteilt. Besonders der letztgenannte Punkt soll dem Zulieferer und auch seinen Kunden „einen Wettbewerbsvorteil auf dem schnell wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge“ schaffen. Die genauen Daten zu der Antriebseinheit nennt ZF in der Mitteilung jedoch nicht.

Das mag auch an dem Produkt an sich liegen: Der Asynchronmotor ist kein speziell für einen Kunden entwickeltes Einzelprodukt mehr, sondern Teil der Anfang Juni vorgestellten Antriebsplattform SELECT. Diese sieht kurz zusammengefasst ein Bündel an für die Plattform optimierten Komponenten vor, aus denen die Kunden ihre individuelle Lösung für ihre Anforderung zusammenstellen können – bei E-Motoren, Invertern, Konvertern, Reduziergetrieben sowie der Software. Grundsätzlich handelt es sich um ein 800-Volt-Gesamtsystem für den Leistungsbereich zwischen 100 und 300 kW.

Der Baukasten für die E-Motoren nennt sich „em:SELECT“ und umfasst alle E-Maschinen von der PSM (Permanenterregte Synchronmaschinen) und ASM bis künftig hin zur I2SM, einer von ZF entwickelten, fremderregten Synchronmaschine – die Leistungsdaten einer PSM ohne Dauermagneten mit Seltenen Erden erreichen soll. Weitere Hintergründe zur SELECT-Plattform und Eindrücke von der Premiere können Sie in unserer Video-Reportage vom ZF eMobility Tech Day finden:

Mit dem nun erfolgten Produktionsstart in Hangzhou will ZF ein zentrales Versprechen der SELECT-Plattform, die kurze Markteinführungszeit, einhalten. „Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserer lokalen E-Mobilitätsstrategie“, sagt Timo Maisel, Senior Vice President der Electrified Powertrain Technology Division, Asien-Pazifik. „Mit seinem innovativen Design und dem optimierten Produktionsprozess auf Basis unserer Plattformstrategie bietet dieser Elektromotor alles, was für Automobilhersteller wichtig ist – was sich positiv in unseren Auftragsbüchern in China widerspiegelt.“

„Die strategische Ausrichtung und die gemeinsame Entwicklung mit führenden Automobilherstellern sichern die Nachfragestabilität und ermöglichen Partnerschaften mit Lieferanten. ZF ist fest entschlossen, eng mit seinen Kunden zu wachsen“, ergänzt Mao Ziqian, Leiter der Produktlinie Antriebsmodule & Elektromotoren für die Region Asia Pacific. „ZF folgt der Marktnachfrage und schafft strategische Synergien und gemeinsame Entwicklungen mit führenden Automobilherstellern, um eine hohe Qualität und stabile Versorgung zu gewährleisten. Gleichzeitig schafft ZF mehr Möglichkeiten für eine intensive Zusammenarbeit in der Lieferkette, um die Weiterentwicklung des gesamten Ökosystems der Elektromobilität voranzutreiben.“

