Dacia Duster bekommt E-Ableger im Stil des Renault 4

Dacia will „zu gegebener Zeit“ auch den beliebten Duster als reines Elektrofahrzeug anbieten. Das hat Markenchef Denis Le Vot jetzt gegenüber einer britischen Fachzeitschrift bestätigt. Einen konkreten Termin für den Marktstart nennt Dacia allerdings noch nicht. Der Duster gehört aktuell zu den Bestsellern im Portfolio der rumänischen Renault-Tochter. Eine elektrische Version könnte dabei nicht nur lokal emissionsfrei fahren, sondern auch optional mit Allradantrieb kommen. Technisch soll sich der E-Duster am kommenden elektrischen Renault 4 orientieren – der ist von den Maßen her ähnlich und nutzt die gleiche Plattform. Diese ist speziell für Elektroantriebe optimiert. Damit hätte Dacia die Möglichkeit, unter derselben Karosserie sowohl Verbrenner als auch E-Antriebe anzubieten – und genau das ist offenbar der Plan.