Die Wallbox-Reihe für Unternehmen und Wohnkomplexe – AMTRON® 4Business 700 von MENNEKES

Für die bequeme Fernüberwachung, Steuerung und Verwaltung der Ladestationen per Backend-Anbindung nutzt der AMTRON® 4Business 700 den offenen OCPP-Standard. Dadurch können unterschiedliche Abrechnungsdienste genutzt werden, zum Beispiel der Abrechnungsservice MENNEKES ativo. Damit wird der AMTRON® 4Business 700 auf Wunsch zur All-in-One-Ladelösung, bei der Sie sich um nichts mehr kümmern müssen.

Auch ein zuverlässiger Zugangsschutz zur Ladestation ist ein wichtiges Feature für Unternehmen oder Wohnkomplexe. Die AMTRON ® 4Business 700 Wallboxen bieten Sicherheit durch smarten Zugangsschutz mittels RFID-Technologie. So kann zuverlässig festgelegt werden, wer die Ladestation nutzen kann – ganz einfach per Chipkarte, Anhänger oder jeder anderen RFID-fähigen Lösung.

Allem voran steht meist das Lastmanagement , damit kritische Verbraucher immer ausreichend versorgt werden, selbst bei vielen Ladestationen in einer Verteilung. Mit der aktuellen Software-Version ist der AMTRON ® 4Business 700 noch intelligenter geworden. Nun wird statisches und dynamisches Lastmanagement für bis zu 100 Ladepunkte unterstützt – und das kostenfrei.

Alle weiteren Features des AMTRON® 4Business 700 sind online auf der MENNEKES Webseite zu finden:

www.MENNEKES.de/emobility

Bei diesem Beitrag handelt es sich um ein Advertorial. Für die Inhalte ist allein der Auftraggeber verantwortlich. Sie haben Interesse an dieser Werbeform? Dann sprechen Sie uns via werbung@electrive.net gerne an!