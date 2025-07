Terminals von Hectronic und Scheidt & Bachmann mit Smartlab kompatibel

Mit „HecPay“ hat Hectronic ein eigenes Bezahl-Terminal im Programm, die von Scheidt & Bachmann auf dem Markt erhältliche Lösung hört auf den Namen „SIQMA PowerPay“. Beide Payment-Terminals sollen nun auch vollständig kompatibel mit den Smartlab-Systemen sein.

Möglich machen soll dies die auf dem offenen OCPI-Protokoll basierende Schnittstelle, wodurch Ladesäulenbetreiber künftig „die freie Wahl“ zwischen den Terminals der beiden Unternehmen oder aber der Smartlab-eigenen Lösung haben sollen. Die Abrechnung der Ladevorgänge erfolgt direkt über die jeweiligen Zahlungsdienstleister von Scheidt & Bachmann bzw. Hectronic – Smartlab sorgt im Hintergrund für die nahtlose Anbindung an das eigene Backend-System, heißt es.

Doch nicht nur neu installierte Terminals, sondern auch bestehende Terminals der beiden Hersteller sollen sich „problemlos“ einbinden lassen. „Unsere Partner wollen flexibel bleiben – sei es bei Neuprojekten oder bei der Anbindung bestehender Infrastruktur. Mit der neuen Schnittstelle kommen wir diesem steten Wunsch nach und bieten gleichzeitig eine stabile und sichere Lösung für die Integration von Drittanbieter-Terminals“, sagt Ivo Althaus, Produktmanager bei Smartlab.

Erste Projekte gibt es bereits: So wurde die gemeinsame Lösung von Smartlab und Scheidt & Bachmann im Parkhaus am Carlsplatz in Düsseldorf installiert, wo das Bezahl-Terminal „SIQMA PowerPay“ über Smartlab an 34 AC-Ladesäulen mit insgesamt 68 Ladepunkten der Stadtwerke Düsseldorf angebunden werden konnte.

Ein zentrales Ziel dieser Zusammenarbeit war „die Optimierung der Kundenerfahrungen“. „Elektroautofahrer profitieren von sicheren und schnellen Kartenzahlungsmöglichkeiten, einer papierlosen Belegarchivierung via E-Receipt sowie einer insgesamt verbesserten Benutzererfahrung“, teilt Smartlab mit. Ob Kredit-, Debitkarte oder Mobile Payment, das Abrechnen der Ad-hoc-Ladevorgänge erfolgt eichrechtskonform.

Bereits seit Ende 2023 kommt hingegen die gemeinsame Lösung von Smartlab und Hectronic auf dem Park-and-Ride-Parkplatz am Bahnhof Merklingen zum Einsatz. Vor Ort sind die „HecPay“ genannten Terminals über Smartlab mit mehr als 250 AC-Ladepunkten verbunden. Ein wesentliches Ziel dieses Projekts war es laut Smartlab, „komplexe Anforderungen wie eichrechtskonforme Abrechnung, Ad‑hoc‑Zahlung, Roaming und PIN‑Pad‑Verifizierung in rekordverdächtiger Bauzeit (20 Monate) umzusetzen“.

smartlab-gmbh.com