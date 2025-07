Elektroauto-Neuzulassungen steigen im Juni spürbar an

47.163 Elektro-Pkw kamen im Juni in Deutschland zur Neuzulassung, gegenüber 43.060 im Mai und 43.412 im Vorjahresmonat. Diese Zahlen hat das Kraftfart-Bundesamt in seiner aktuellen Statistik veröffentlicht. Tatsächlich war der Juni 2025 der stärkste Einzelmonat seit dem abrupten Ende der Umweltbonus-Förderung im Dezember 2023. Der BEV-Anteil an allen Pkw-Neuzulassungen lag im Juni bei 18,4 Prozent. Innerhalb der ersten sechs Monate zeigte sich bei den BEVs ein Anstieg der Neuregistrierungen von 35,1 Prozent (Anteil 17,7%) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Während die reinen E-Autos im Vergleich zum Juni 2024 um 8,6 Prozent zugelegt haben, ist der Gesamtmarkt um 13,8 Prozent gesunken: Über alle Antriebsarten hinweg kamen im Juni 256.193 neue Autos auf die Straße – dabei haben gewerbliche Zulassungen (-15,5 %) stärker abgenommen als die Neuzulassungen auf private Halter (-10,2 %).

Zu den 47.163 E-Autos kamen im Juni noch 25.608 Plug-in-Hybride. Die Teilzeit-Stromer konnten ihr Ergebnis um satte 66,4 Prozent steigern und kamen auf zehn Prozent Marktanteil – somit hatte mehr als ein Viertel der Neuzulassungen in Deutschland im Vormonat einen Ladeanschluss.

Die stärkste Antriebsart in der KBA-Statistik für den Juni sind die Hybride (ohne PHEV). 73.332 Neuzulassungen bedeuten hier einen Marktanteil von 28,6 Prozent. Damit lagen die Hybride noch knapp vor den reinen Benzinern (28,5 %), die im Vergleich zum Vorjahresmonat um 34,6 Prozent verloren haben. „Nach dem ersten Halbjahr lagen die Benziner insgesamt um -27,8 Prozent hinter dem Ergebnis des Vorjahreszeitraums, bei den Diesel-Pkw, die im Juni einen Anteil von 13,9 Prozent ausmachten und ein Minus von 32,3 Prozent einfuhren, zeigte sich nach dem ersten Halbjahr insgesamt ein Minus von 23,2 Prozent, der Anteil betrug 15,1 Prozent“, so das KBA. Dazu kommen noch 1.346 Fahrzeuge mit Flüssiggas (0,5 Prozent Marktanteil), acht Neuwagen mit Erdgasantrieb und immerhin 19 Autos mit Wasserstoff-Brennstoffzelle – in den beiden letztgenannten Fällen liegt der Marktanteil bei 0,0 Prozent. Um welche FCEV es sich genau handelt, wird erst in einigen Tagen bekannt sein, wenn das KBA die genaue Modellstatistik veröffentlicht – auf die seltenen Brennstoffzellen-Neuzulassungen geht die Behörde in der Mitteilung nicht weiter ein.

Bis zur Veröffentlichung der Modell-Statistik sind aus der aktuellen Mitteilung nur Aussagen zu reinen Elektroauto-Marken möglich – bei Herstellern, die auch Verbrenner und Hybride im Angebot haben, ist im Moment noch keine Differenzierung möglich. Tesla erreichte im Juni 1.860 Neuzulassungen (60 Prozent weniger als im Vorjahresmonat), im ersten Halbjahr waren es 8.890 Tesla-Registrierungen (-58,2%).

Im Juni stechen zwei andere Hersteller noch hervor: Die Geely-Marke Lynk&Co, die derzeit ihren Europa-Neustart mit dem E-SUV Z02 versucht, konnte im Juni den größten Zuwachs mit 2.175 Prozent und einen Anteil von 0,1 Prozent verbuchen – im ersten Halbjahr waren es immerhin noch +1.112,5 Prozent. Der Grund für diese enormen Wachstumszahlen ist aber natürlich die schwache Ausgangsbasis aus 2024, also kaum neue Lynk&Co zugelassen wurden. Konkret waren es im Juni 273 Neuzulassungen und im ersten Halbjahr 485 Fahrzeuge. Und Xpeng konnte im Juni das Ergebnis um 1.163,2 Prozent auf 240 Neuzulassungen steigern, im ersten Halbjahr sogar um 3.335,5 Prozent auf 1.065 Fahrzeuge – in beiden Fällen ein Marktanteil von 0,1 Prozent.

Polestar konnte sein Juni-Ergebnis um 54,8 Prozent auf 517 Einheiten steigern. Bei Smart stehen immerhin 338 Neuzulassungen in der Juni-Bilanz, dennoch 79,2 Prozent unter Vorjahr. Nio kam auf 16 Neuzulassungen im Juni (-63,6 %), Lucid auf 17 (+13,3 %). Und Cadillac hat im Juni sieben Neuzulassungen erfasst, vermutlich vom E-SUV Lyriq.

Die bis dato veröffentlichten Zahlen von BYD (1.675), Great Wall (1.058), MG (2.119), KGM (373) oder auch Leapmotor (571) sind ohne nähere Infos zu den reinen Elektroautos noch nicht aussagekräftig, da alle der genannten Hersteller auch (Plug-in-)Hybride oder im Falle von Leapmotor den C10 als Range Extender anbieten.

Wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald die genauen Modellzahlen vorliegen. Das KBA veröffentlicht diese Statistik für gewöhnlich in einigen Tagen.

