Enercity betreibt 75 VW ID. Buzz als Servicefahrzeuge

Das 75. Exemplar des ID. Buzz hat VW Nutzfahrzeuge dem Energieunternehmen dieser Tage übergeben. Die Wege waren dabei kurz: Schließlich sitzen beide Unternehmen in Hannover. Mit der abgeschlossenen Lieferung besteht die Elektro-Flotte von Enercity nun zu gut der Hälfte aus Einheiten des Kleinbusses. Auch viele andere der Stromer im Dienste des Unternehmens stammen aus dem Volkswagen-Konzern. Insgesamt beherbergt nun jedes vierte Fahrzeug im Enercity-Fuhrpark einen Elektroantrieb.

Die Elektrifizierung der eigenen Fahrzeuge ist Enercity dabei schon früh angegangen: Bereits 2020 meldete der Energieversorger einen E-Anteil von 15 Prozent. Dass sich der Energieversorger in puncto Elektromobilität engagiert, hängt freilich auch mit einem Teilgeschäft des Unternehmens zusammen: Enercity gehört in und um Hannover zu den gefragten Ladeinfrastruktur-Spezialisten.

Die jetzige Zusammenarbeit zwischen Enercity und VW Nutzfahrzeuge knüpft ebenfalls an eine lange gemeinsame Tradition an: Bereits in den frühen 1960er-Jahren setzte Enercity auf den legendären VW-Bulli. Heute stehe der ID. Buzz Cargo symbolisch für die nächste Generation nachhaltiger Mobilität, heißt es in einer begleitenden Mitteilung.

„Unsere Partnerschaft mit Volkswagen Nutzfahrzeuge ist ein klarer Beleg dafür, wie nachhaltige Technologie und wirtschaftliche Stärke Hand in Hand gehen können. Gemeinsam machen wir Hannover zum Vorreiter bei Elektromobilität und Klimaschutz“, äußert Aurélie Alemany, Vorstandsvorsitzende der Enercity AG. „Darüber hinaus sorgt Enercity dafür, dass der Ausbau der Ladeinfrastruktur weiter vorankommt – um den Übergang zu einer nachhaltigen Mobilität zu erleichtern.”

Lars Krause, Vorstand für Vertrieb, Marketing und Aftersales bei Volkswagen Nutzfahrzeuge, fügt hinzu: „Die Zusammenarbeit mit Enercity ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie VWN gemeinsam mit starken Partnern die Transformation zur Elektromobilität im gewerblichen Bereich erfolgreich gestaltet.“ Der ID. Buzz Cargo stehe wie kein anderes Nutzfahrzeug für nachhaltige Mobilität. „Gemeinsam mit Enercity setzen wir bei Serviceflotten neue Maßstäbe und sind stolz, dass in unserer Heimatstadt Hannover der Top-Energieversorger als Vorreiter der Energiewende mit dem ID. Buzz Cargo unterwegs ist“, so Krause weiter.



Die Enercity AG zählt mit einem Umsatz von rund 7,4 Milliarden Euro und mehr als 3.500 Mitarbeitenden (Stand: Geschäftsjahr 2024) zu den größten kommunalen Energiedienstleistern Deutschlands. Das Unternehmen versorgt eigenen Angaben zufolge rund eine Million Menschen mit Strom, Wärme und Trinkwasser.



vwn-presse.de