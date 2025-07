EVTEC stärkt das Lizenzgeschäft

Die Position der operativen Geschäftsführung wird ausgeschrieben, wie EVTEC mitteilt. Bis ein neuer Manager oder eine Managerin das operative Geschäft übernimmt, bleibt Markus Kramis in der CEO-Rolle aktiv, so das Unternehmen. „Damit ist für Kundinnen, Kunden und Partnerbetriebe die nötige Kontinuität gewährleistet“, so EVTEC.

Dass der CEO-Posten überhaupt ausgeschrieben wird, liegt an einer organisatorischen Weichenstellung. EVTEC will das internationale Lizenzgeschäft, das sich in den vergangenen Jahren erfolgreich entwickelt habe, deutlich ausbauen. Und das soll eben gezielter bearbeitet werden – mit einem genau dafür verantwortlichen Manager. „Als treibende Innovationskraft von EVTEC bringt er seine Expertise gezielt dort ein, wo sie den größten Mehrwert stiftet“, schreiben die Schweizer – auch wenn es den Rückzug vom CEO-Posten bedeutet. In der steigenden Nachfrage nach skalierbaren Ladelösungen sieht EVTEC „attraktive Wachstumspotenziale“.

Über das Lizenzgeschäft bietet EVTEC einzelne Module oder Bauteile an, nicht aber ganze Ladegeräte. So sollen die Kunden aus diesen Komponenten gemeinsam mit eigenen Entwicklungen nach lokalen Vorgaben oder Vorlieben ihre Produkte auf den Markt bringen können. Man könnte also auch sagen, dass EVTEC das Zuliefer-Geschäft stärkt. Dafür und für die eigenen Ladesäulen soll der Entwicklungsstandort Kriens in der Schweiz ein „zentrales Element des Geschäftsmodells“ bleiben.

„Mit unserem modularen Lizenzangebot ermöglichen wir es internationalen Partnern, lokal skalierbare Ladeinfrastruktur aufzubauen“, erklärt Kramis. „EVTEC bietet Technologie-Bausteine für Hersteller von Ladesystemen und ermöglicht ihnen so, schnell zuverlässige, sichere und robuste Ladestationen mit großem Funktionsumfang auf ihren Märkten zu platzieren.“

EVTEC hält ausdrücklich fest, dass das bestehende Geräte- und Serviceangebot unverändert bestehen bleibe. Man sehe sogar die Möglichkeit, dass die Kundinnen und Kunden von Weiterentwicklungen profitieren können, die aus der internationalen Zusammenarbeit des Lizenzgeschäfts zurück in das bestehende Produktportfolio fließen.

Quelle: Info per E-Mail