Rivian liefert über 10.000 E-Autos im Quartal aus

Die Produktions- und Auslieferungsergebnisse für das Quartal entsprechen den Erwartungen von Rivian, wie das Unternehmen mitteilt. Dass die Auslieferungen so deutlich über der Produktion liegt, hat auch mit dem bisherigen Jahresverlauf zu tun: Im ersten Quartal hatte Rivian wie berichtet über 14.600 E-Autos gebaut, aber nur 8.640 ausgeliefert. Dieser Überschuss wurde nun also im zweiten Quartal an die Kunden gebracht.

Dass die Produktion im Werk Normal, Illinois, von 14.611 auf 5.979 Fahrzeuge gefallen ist, ist laut dem Unternehmen aber keine Reaktion auf den Lagerbestand. Die Produktion im zweiten Quartal sei aufgrund der Vorbereitungen für das Modelljahr 2026 der beiden R1-Modelle limitiert worden – die leicht überarbeiteten Fahrzeuge sollen noch in diesem Monat vorgestellt werden. Klar ist aber auch: Im Q2 2024 stand Rivian mit über 9.600 gebauten und fast 13.800 ausgelieferten Fahrzeugen noch besser da.

Zum Halbjahr steht Rivian also bei 20.590 gebauten und 19.301 gebauten Fahrzeugen. Das heißt, dass man sich im zweiten Halbjahr etwas steigern muss, um die eigenen Ziele zu erreichen. Denn Rivian hat zudem seine Auslieferungsprognose für 2025 von 40.000 bis 46.000 Fahrzeuge bekräftigt.

Doch die Prognose von 40.000 bis 46.000 Auslieferungen zeigt auch, dass Rivian nicht mit einem Wachstum plant – im Gegenteil. Als das Unternehmen Anfang April die Produktions- und Auslieferzahlen für das erste Quartal verkündet hat, lag das Ziel noch bei 46.000 bis 51.000 Fahrzeugen. Und selbst das war schon eine sehr vorsichtige Planung: Im Jahr 2024 hat Rivian schon 51.579 Fahrzeuge ausgeliefert, ging also schon damals von einem leichten Rückgang aus. Mit einer Schwelle von nur 40.000 Fahrzeugen könnte es im laufenden Jahr sogar ein deutliches Minus geben.

Dafür bestätigt Rivian nochmals, dass man am 30. Juni die vereinbarte Tranche über eine Milliarde US-Dollar von Volkswagen erhalten hat. Die Zahlung ist Teil der 5,8 Milliarden Dollar schweren Partnerschaft der beiden Unternehmen. Rivian hatte als Voraussetzung für die Zahlung zwei Bruttogewinne in Folge (Q4 2024 und Q1 2025) erreicht. Sofern Rivian weitere (technologische) Meilensteine erreicht, wird VW weitere Rivian-Anteile kaufen und könnte mit einem Investment von 3,5 Milliarden Dollar zum größten Anteilseigner des Unternehmens aufsteigen. Weitere 2,3 Milliarden Dollar fließen in das Joint Venture von Rivian und VW, mit dem die Wolfsburger Zugriff auf die zonale Elektronik-Architektur und die Software von Rivian für ihre eigenen E-Autos erhalten wollen.

Die Geschäftszahlen für das zweite Quartal will Rivian am 5. August nach US-Börsenschluss verkünden.

rivian.com