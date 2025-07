Rocsys partnert mit ICT Group für Roboter-gestützte Ladelösungen in Häfen

Durch ihre Zusammenarbeit wollen beide Seiten Terminalbetreibern skalierbare und zukunftssichere Lade-Lösungen bieten, die sofort einsetzbar sind. Dabei geht die Partnerschaft über die technische Integration der Systeme beider Unternehmen hinaus, wie die Verantwortlichen betonten: Die Zusammenarbeit sei darüber hinaus „ein strategischer Schritt zur Beschleunigung der digitalen und nachhaltigen Transformation von Häfen und Logistik“.

Bei der ICT Group handelt es sich um einem Anbieter von industriellen Technologielösungen mit Sitz in den Niederlanden. Rocsys gibt an, mit der Gruppe eine Kompatibilitätsprüfung zwischen der Rocsys API – einer der Kernkomponenten der Rocsys-Plattform – und dem Smart Equipment Control System (Smart ECS) der ICT Group abgeschlossen zu haben. Diese Integration soll eine nahtlose Kommunikation zwischen beiden Systemen und damit eine optimierte Ladeplanung für das automatisierte Aufladen „als integrierter Teil eines umfassenderen Fahrzeugbetriebs für Häfen und Logistik“, wie es heißt. Bei SmartECS handelt es sich grob gesagt um eine Lösung zur Steuerung einer Vielzahl von Geräten und Prozessen in Containerterminals.

Rocsys entwickelt seinerseits seit 2019 seine autonome Ladeplattform, die auf Robotik und KI-basierter „Computer Vision“ basiert. Dabei soll ein Roboter das Ein- und Ausstecken der Ladekabel übernehmen und vor allem den ganzen Vorgang automatisiert durchführen können – also auch ohne menschliches Zutun. Das soll vor allem das Laden größerer Fahrzeugflotten skalierbar machen.

Karim Henkens, CEO der ICT Group, kommentiert: „Unser Smart ECS wird für die Verwaltung von Fahrzeugaufgaben, Routen und die Energieplanung eingesetzt. Durch die Verbindung unseres Smart ECS mit der Ladeplattform von Rocsys ermöglichen wir es Betreibern, elektrische und autonome Fahrzeuge nahtlos in den täglichen Betrieb zu integrieren.“ Es handele sich um eine Lösung, die ein intelligenteres, sichereres und effizienteres Aufladen mit minimalen manuellen Eingriffen ermöglicht. „Rocsys und ICT Group bieten eine sofort einsatzbereite Lösung, die die Betriebszeit erhöht und den Betrieb zukunftssicher macht.“

Crijn Bouman, CEO und Mitbegründer von Rocsys, begrüßt den Schulterschluss mit der ICT Group sehr: „Die Zusammenarbeit ist von entscheidender Bedeutung, da sich die Dynamik von Elektrofahrzeugen und autonomen Fahrzeugen weiter beschleunigt.“ Die Rocsys-Plattform kombiniere intelligente Hardware, intuitive Software und proaktive Dienste, um das freihändige Laden vom ersten Tag an zu ermöglichen. „Sie basiert auf offenen Standards und unterstützt jeden EV-Typ, jede Lademarke und jede IT-Infrastruktur, einschließlich der einfachen Integration mit Plattformen wie dem Smart ECS der ICT Group. Unsere Freihand-Ladelösung legt den Grundstein für eine vollautomatisierte, emissionsfreie Zukunft in Häfen und Logistik.“

Schon Anfang des Jahres hatte Rocsys sich einen Auftrag aus der Hafenbranche gesichert: Im APM-Containerterminal Maasvlakte II im Rotterdamer Hafen soll künftig die Roboter-Ladelösung des Unternehmens zum Einsatz kommen und 30 automatisierte Terminal-Lkw mit Strom versorgen.

rocsys.com