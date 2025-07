Spirii und ZE Ports vermieten große E-Nutzfahrzeuge

Wie bei „Pay-per-Use“-Modellen üblich zahlen Flottenbetreiber auch bei dem neuen Angebot von Spirii und ZE Ports einen monatlichen Mietbetrag und erhalten im Gegenzug ein Gesamtpaket, ohne die bei E-Nutzfahrzeugen sonst hohe Anfangsinvestition stemmen zu müssen. ZE Ports deckt dabei die Investitionen in die von den Kunden ausgewählten Elektro-Lkw oder -Busse sowie die Mittel für die notwendige Ladeinfrastruktur ab – und liefert die erneuerbare Energie. Spirii übernimmt die Installation der Ladegeräte und bietet seine Plattform für die Verwaltung der Ladepunkte an.

Die monatliche Gebühr pro Kilometer beträgt den Partnern zufolge etwa 1,27 Euro für E-Busse und 0,90 Euro für E-Lkw, einschließlich Strom, Ladestationen, Wartung, Versicherung, Emissionsgutschriften und Batterierecycling. Damit soll ein Flottenbetreiber bei 35 Elektro-Lkw, die elf Stunden pro Tag im Einsatz sind, im Vergleich zum Betrieb einer Dieselflotte „geschätzte Einsparungen in Höhe von 11,7 Millionen Euro – oder 336.000 Euro pro Lkw“ verbuchen können, schreibt Spirii. Nennt aber keine Laufzeit, in der solch eine Einsparung möglich sein soll.

Bei ZE Ports handelt es sich nach eigenen Angaben um einen 2021 in Spanien gegründeten Entwickler von Mobilitäts- und Energiealgorithmen sowie einen Spezialisten für Finanzierungslösungen im Schwerlastverkehr. Mauricio Sardi, CEO und Gründer von ZE Ports, kommentiert: „Unsere Mission ist es, den Umstieg auf elektrische Flotten einfach und erschwinglich zu machen. Wir investieren in E-Trucks oder E-Busse, Infrastruktur und erneuerbare Energien und bieten das alles für eine feste monatliche Gebühr an. Indem wir die Komplexität und die Vorlaufkosten übernehmen, ermöglichen wir es unseren Kunden, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, während wir uns um alles kümmern, was mit der Elektrifizierung zusammenhängt – von der Planung über die Einführung bis hin zum täglichen Betrieb – und dabei erstklassige Technologien und Best Practices einsetzen.“

Tore Harritshøj, CEO und Mitbegründer von Spirii, fügt hinzu: „Wir wissen, dass viele Betreiber von Schwerlastflotten auf Elektroantrieb umsteigen wollen, aber hohe Vorlaufkosten, Herausforderungen bei der Infrastruktur und die Komplexität des Betriebs blockieren oft den Fortschritt.“ Gemeinsam mit ZE Ports beseitige man diese Hindernisse durch eine schlüsselfertige Lösung.

